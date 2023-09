Agora: Quem está na frente para sair de A Fazenda 15? (28/09)

Rachel Sheherazade, Lucas Souza e Nathalia Valente estão na primeira roça de A Fazenda 15. Um deles deixará o confinamento na noite desta quinta-feira, 28, e dirá adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão. A parcial da enquete do DCI já indica quem será eliminado nesta semana.

Quem sai de A Fazenda 15 hoje?

De acordo com a enquete de A Fazenda 2023 do DCI, a influenciadora digital Nathalia Valente é quem está na frente para ser eliminada de A Fazenda 15. Até às 21h40 de hoje, dia da eliminação, a peoa somava apenas 5.6% dos votos, uma ampla diferença para seus dois adversários, que devem permanecer no jogo.

Nathalia caiu na roça ao ser puxada da baia por Lucas Souza, que, por sua vez, foi o mais votado pela casa. A influenciadora digital também não teve a chance de participar da Prova do Fazendeiro, pois foi vetada por André Gonçalves. Coincidentemente, o ator venceu a disputa e se tornou o novo líder da semana.

Lucas Souza lidera a votação e deve escapar da roça. O ex-marido de Jojo Todynho soma 48.8% da preferência da audiência e deve ganhar uma nova chance no jogo. O militar recebeu 15 votos dos colegas. O peão já vinha sendo muito criticado pelos demais famosos, que apontaram que o rapaz se isola de propósito para tentar conquistar a simpatia do público. Lucas explicou que prefere ficar na sua se sente que não é bem-vindo em um ambiente.

Rachel Sheherazade está na segunda posição, com 45.6% dos votos, e também deve ser salvo pelo público. A loira foi indicada à roça pelo modelo Yuri Meirelles, o que já era esperado pelos demais peões.

Apesar do comportamento controverso de Lucas, as polêmicas de Nathalia desagradaram parte do público. Dois dias depois de entrar na casa, a influenciadora digital engatou um affair com Yuri Meirelles. Enquanto isso, aqui fora, o ex-namorado da peoa, Kaio Viana, expôs prints mostrando que a jovem havia prometido não ficar com ninguém lá dentro e pediu para que ele não a esquecesse. Além disso, o ex-marido de Jojo Todynho e a jornalista são dois dos nomes mais conhecidos desta temporada.

Votação A Fazenda 2023

Que horas será a eliminação hoje?

A Fazenda hoje começa às 22h45, horário de Brasília, logo após a série "Quando Chama o Coração". O nome do eliminado só será anunciado no final do programa. Até lá, o público pode continuar votando no R7.

O programa começa com os três roceiros se despedindo dos colegas da sede. Eles vão para a área externa, onde a apresentadora Adriane Galisteu faz algumas perguntas relacionadas ao jogo. Para colocar ainda mais 'fogo no feno', os peões que ficaram na sede conseguem ouvir todas as respostas.

No final do programa ao vivo, Galisteu salva o primeiro roceiro. O público acompanha a volta do peão para a sede e a reação dos rivais. Em seguida, a loira dá o veredicto.

O peão eliminado será entrevistado por Lucas Selfie na Cabine de Descompressão, que vai ao ar no Playplus logo após o fim do programa na Record. Apenas os assinantes do plano pago conseguem assistir.

Enquanto isso, a votação da primeira roça segue aberta:

Passo 1: acesse o site do R7 no navegador de seu smartphone ou computador;

Passo 2: clique em 'A Fazenda 15' na aba superior para ser redirecionado para a página do reality show e localize a votação na página inicial;

Passo 3: clique na foto do participante que você quer que fique em A Fazenda 15 e faça a validação de segurança clicando em 'sou humano'. O sistema irá pedir que você escolha as imagens indicadas. Feito isso, confirme sua escolha;

Passo 4: o sistema irá computar o voto em poucos segundos. Para participar de novo, clique em 'votar novamente'.