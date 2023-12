Quem está na roça da Fazenda: 12ª berlinda tem 5 roceiros

Os peões de A Fazenda 15 participaram da formação da 12ª roça hoje, terça-feira, 12, e Black, Radamés, WL, André e Tonzão, se deram mal. A dinâmica da semana foi diferente e dois competidores vão deixar a disputa na próxima quinta, 14.

A votação da roça começou com a indicação da fazendeira Jaquelline, que usa o chapéu de chefona da casa pela terceira vez. Ela resolveu mandar Black para o primeiro banquinho de roceiro.

Depois, Radamés acabou sendo o mais votado da casa. Em seguida, foi realizada a puxada da baia e WL foi o azarado da vez. Por último, foi realizada a dinâmica do Resta Um e André sobrou.

O poder branco definia um total de cinco peões na roça da semana, e o quinto lugar acabou levando Tonzão ao último banquinho.

Quem votou em quem na 12ª roça

Shayan Haghbin votou em Lily

Nadja Pessoa votou em Shay

Radamés Furlan votou em Lily

WL Guimarães votou em Radamés

André Gonçalves votou em Radamés

Cezar Black votou em Lily

Lily Nobre votou em Radamés

Márcia Fu votou em Lily

Tonzão Chagas votou em Radamés

Quando abre a votação da roça?

A votação da 12ª roça de A Fazenda 15 só será aberta no final da noite de quarta-feira, 13, depois da realização da última prova do fazendeiro da temporada. A disputa será entre os roceiros que não foram vetados e um irá escapar. Desta vez, quarto peões sobrarão para disputar na briga pela permanência e não três como geralmente ocorre no programa da Record.

Depois de definido o fazendeiro, a enquete oficial do programa será lançada no R7.com, que pode ser acessada por qualquer fã do reality show, pois não é preciso pagar nada e nem ter conta no site. No total, ela ficará no ar durante 24 horas e será encerrada durante o programa ao vivo de quinta-feira, 14.

Essa votação será especial pois eliminará duas pessoas de uma vez, ou seja, os dois com as menores porcentagens da berlinda. Com a roça dupla, o reality show vai pular dos 10 para 8 participantes no total nesta reta final.

Cronograma da final de A Fazenda 15

A Fazenda 15 entrará em modo turbo nos próximos dias e o público vai acompanhar várias roças seguidas, provas especiais e enfim conhecerá os finalistasda temporada. O reality show exibirá seu último programa no dia 21 de dezembro, quinta-feira, em que presenteará o grande vencedor com R$ 1,5 milhão.

- Quarta-feira, 13 de dezembro: última prova do fazendeiro

- Quinta-feira, 14 de dezembro: eliminação dupla da 12ª roça

- Sexta-feira, 15 de dezembro: prova especial e votação que definirão cinco roceiros para uma roça especial

- Sábado, 16 de dezembro: dois peões serão eliminados na roça especial

- Domingo, 17 de dezembro: não terá ao vivo

- Segunda-feira, 18 de dezembro: dinâmica de lavação de roupa suja e início da votação de uma roça com os seis participantes restantes

- Terça-feira, 19 de dezembro: eliminação dupla será realizada e os quatro participantes que sobrarem serão os finalistas da temporada. Neste dia, será aberta a votação da final para o público escolher o vencedor

- Quarta-feira, 20 de dezembro: última festa da temporada

- Quinta-feira, 21 de dezembro: final de A Fazenda 15

