Quem está na roça de A Fazenda 15 e quem votou em que na 3ª berlinda

Na noite desta terça-feira (10), os peões de A Fazenda 15 formaram a terceira roça da temporada. Quem estava com o maior poder em mãos nesta berlinda era a fazendeira Jaquelline e o dono do lampião Lucas Souza. Cariúcha, Marcia Fu, Shay e Yuri estão na roça da semana.

Quem está na 3ª roça de A Fazenda 15?

Cariúcha, Marcia Fu, Shay e Yuri estão na terceira roça de A Fazenda 15. A garota da laje foi a primeira a sentar no banquinho de roceiro da semana, por ser indicação da líder Jaquelline, e não conseguiu escapar da disputa por permanência.

Depois, os peões votaram entre si e Marcia Fu acabou como o mais votado, que puxou Shay da baia. Nas regras do programa, apenas os peões da sede podem ser votados, já a puxada para o terceiro banquinho de roceiro é realizada sempre com alguém que está na baia. Esta semana, os peões que acabaram dividindo a moradia do cavalo Colorado foram Cariúcha, Radamés, Yuri e Shayan.

O quarto e último peão a pisar na roça desta semana acabou nesta posição por conta da chama laranja, escolhida pelo público por meio do aplicativo do Kwai. O poder permitia que a pessoa com ela em mãos cancelasse o resta um e selecionasse dois peões que não estavam na roça para uma nova votação que definiu o nome do quarto roceiro.

Quem estava com o poder das chamas do lampião nesta semana era Lucas Souza, que venceu a prova de fogo no último domingo, 8. Ele escolheu Yuri e Simioni, mas foi o modelo que se deu mal.

Quem votou em quem hoje em A Fazenda 2023

Nadja votou em: Alicia

Lucas votou em: Tonzão

Radamés votou em: Nadja

Simioni votou em: Marcia Fu

Kally votou em: Marcia Fu

Sander votou em: Marcia

Rachel votou em: Marcia Fu

WL votou em: Nadja

Jenny votou em: Marcia Fu

Marcia Fu votou em Simioni

Henrique Martins: Nadja

Shay votou em: Marcia Fu

Tonzão votou em: Alícia

Cariúcha votou em: Cezar Black

Cezar Black votou: Marcia Fu

Alicia votou em: Marcia Fu

Lily Nobre: Nadja

André Gonçalves votou em: Alicia

Yuri votou em Nadja

Quando é a prova do fazendeiro e quem vai participar?

A nova prova do fazendeiro será realizada nesta quarta-feira, 11, ao vivo na Record TV. O programa está marcado para começar no canal de Edir Macedo às 22h45 e Cariúcha, Yuri e Marcia Fu vão competir, enquanto Shay ficará de fora e já está confirmado na roça porque foi vetado por Yuri.

Quem ganhar esta quarta prova do fazendeiro da temporada vai assumir o cargo mais cobiçado do confinamento, terá imunidade na próxima formação de roça, indicará alguém direto para a berlinda e ainda definirá a nova distribuição de tarefas da casa.

Para assistir a disputa ao vivo, é só sintonizar na Record TV no horário de reality show por meio de qualquer aparelho de televisão com acesso aos canais abertos brasileiros. Se preferir ver online, você poderá usar a aba "No ar" do Playplus, que permite que qualquer conta gratuita acompanhe a programação da Record em tempo real. Se ainda não tiver sua conta grátis no site, é só entrar em https://www.playplus.com/, informar seus dados e criar um login e senha. Depois, é só acessar a plataforma streaming no horário da prova e pronto!

Quando é a eliminação da 3ª roça

Depois que a prova do fazendeiro acontecer, saberemos o novo chefão da casa e consequentemente quem vai competir na roça deste semana. A votação oficial será aberta no site da Record e ficará no ar durante 24 horas. A enquete será encerrada na noite de quinta-feira, 12, quando a apresentadora Adriane Galisteu revelará o eliminado da semana.

A votação da roça de A Fazenda é para ficar, então os peões com as maiores porcentagens continuam no jogo, enquanto o menos votado volta para casa. Para conseguir salvar o seu participante favorito, é necessário acessar o R7.com (https://www.r7.com/), entrar na aba do reality show e clicar na enquete "Quem deve ficar".

Você escolherá o participante que deseja que continue no jogo e depois selecionará a caixinha "sou humano" da verificação de robôs. Por último, apertará o botão "votar" e aguardará pela mensagem "voto computado com sucesso". Depois, é só ir em "votar novamente" para repetir o processo se quiser.

