Quem ganhou a Prova do Fazendeiro: Yuri ganha chapéu de A Fazenda 15

O jogo começou e Yuri foi quem ganhou a Prova do Fazendeiro em A Fazenda 15. A primeira disputa pelo chapéu foi realizada nesta terça-feira, 19, em uma competição que envolvia agilidade e equilíbrio. Na próxima semana, o todo poderoso indicará um rival à roça.

Primeira prova do fazendeiro em A Fazenda 2023

Para ganhar, Yuri precisou enfrentar duas fases da prova do fazendeiro, que começou na terça-feira e eliminou metade dos participantes, e terminou na noite de quarta-feira, após um disputa acirrada. Estiveram na última etapa os peões WL Guimarães, Radamés Martins, Marcia Fu e Cariúcha. Henrique estava no grupo, mais foi vetado em nova dinâmica antes da competição.

Para se tornar o fazendeiro, o peão tinha que somar o máximo de pontos depois de alguns chutes. Em cada jogada, ele precisava chutar uma bola ao gol e quem terminasse com a maior pontuação seria o fazendeiro.

Yuri, que é modelo, atropelou os rivais no jogo e marcou mais pontos, consagrando-se o primeiro dono do chapéu. A surpresa da prova foi Radámes, que é jogador de futebol profissional e não conseguiu marcar nenhum gol.

Cronograma da semana A Fazenda 2023

A primeira semana de A Fazenda 15 é atípica. Não há formação de roça e eliminação, que entram na rotina dos peões a partir da segunda semana, após a chegada do vencedor do paiol.

O vencedor da Prova do Fazendeiro distribuirá as tarefas entre os peões na manhã desta quinta-feira, 21. No mesmo dia, à noite, o público acompanha a chegada do escolhido do paiol na sede. Sexta é dia festa, mas os melhores momentos só são exibidos no sábado.

Quarta-feira (20): Prova do Fazendeiro ao vivo

Quinta-feira (21): distribuição das tarefas de manhã + entrada do vencedor do paiol ao vivo à noite

Sexta-feira (22): flash ao vivo da festa

Sábado (23): exibição dos melhores momentos da festa

Domingo (24): convivência dos peões

O novo fazendeiro só indicará um rival para a berlinda na próxima terça, quando ocorrerá a primeira formação de roça. Já na quarta, os quatro roceiros vão disputar o segundo chapéu da temporada. É somente a partir de segunda-feira que o cronograma de A Fazenda 15 entra no ritmo normal.