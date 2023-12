Quem ganhou a prova na Fazenda na madrugada: roça é dupla

A Fazenda 15 está em reta final e por isso o modo turbo foi ativado nas dinâmicas do programa. Após uma roça dupla, o reality show vai eliminar mais dois participantes em breve na 13ª berlinda e tudo foi definido em uma prova especial realizada nesta madrugada de sexta-feira, 15. Confira o que aconteceu e o que ainda vai rolar!

Quem ganhou a prova especial?

Os peões André Gonçalves, Lily Nobre, Shay e Tonzão Chagas venceram a prova especial de A Fazenda 15 de hoje e com isso Jaquelline, Nadja Pessoa, WL Guimarães e Márcia Fu foram direto para a 13ª roça da edição.

No entanto, os quatro vencedores da disputa especial ainda não estão totalmente a salvo, pois um deles será enviado para a berlinda como o quinto roceiro no programa desta sexta-feira de A Fazenda 15, que contará com uma votação entre os peões.

Será alvo dos votos dos colegas apenas os peões que ainda não estão na berlinda, ou seja, André Gonçalves, Lily Nobre, Shay e Tonzão Chagas. Os participantes que perderam a prova especial não poderão ser votados, pois já estão na roça.

Após a 13ª roça estar totalmente definida, nenhum dos roceiros poderá escapar da berlinda, pois não há mais provas do fazendeiro na edição. Com isso, os cinco vão competir na votação popular. A enquete oficial do programa, no R7.com, será liberada no final da noite de hoje, depois que a prova especial for exibida na televisão e a votação do 5º roceiro for realizada ao vivo.

Quem não assistiu a disputa da prova especial, que contou com a exibição de alguns trechos em tempo real no Playplus durante a madrugada, poderá conferi-la hoje completa no programa da Record TV, que vai começar às 22h45.

A dinâmica dividiu os oito peões restantes da competição em duplas em uma batalha que tinha como tema o reality show A Grande Conquista. Na disputa, cada etapa representava uma das casas do programa da Record e contava com um desafio diferente. Era necessário fazer uma torre em uma plataforma giratória, passar por uma travessia e ainda conseguir colocar balões em um cesto.

Os duelos foram definidos por meio de um sorteio antes da prova começar e assim Lily duelou contra Jaque, Nadja contra Shay, André contra WL e Márcia contra Tonzão. Os vencedores tiveram a chance de trocar sua vitória por R$ 30 mil, o que faria com que trocassem de lugar com o perdedor na roça, mas ninguém quis se arriscar e assim ninguém aceitou o dinheiro.

Quando vai ser a próxima eliminação de A Fazenda 15?

Os fãs de A Fazenda 15 terão 24 horas para votar, pois a eliminação dupla da 13ª roceira será neste sábado, 16 de dezembro. Como os votos são para ficar no reality show, vão se despedir da chance de conquistar o prêmio de R$ 1,5 milhão os dois participantes que tiveram a menor porcentagem entre os cinco roceiros.

Esta será a segunda vez na temporada que dois peões sairão em uma mesma berlinda, já que recentemente Cezar Black e Radamés deixaram o jogo na 12ª berlinda. A prática é comum na reta final do reality show, que acelera suas eliminações para chegar na grande final com apenas quatro competidores.

Depois desta 13ª roça, a última berlinda da temporada será iniciada na segunda-feira, 18. Neste programa ao vivo, A Fazenda 15 vai liberar uma votação com os seis participantes restantes da temporada e o público vai eliminar mais dois competidores na noite de terça-feira, 19.

Após esta berlinda, sobrarão quatro peões na casa, que serão os finalistas da temporada. A votação para definir quem ganha A Fazenda 15 será aberta na terça-feira, pouco depois da última eliminação dupla da temporada, e será encerrada apenas na quinta-feira, 21, dia da grande final da temporada.

