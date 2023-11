Quem sai da Fazenda hoje na 8ª roça: Lucas, Sander ou Marcia?

A votação da oitava roça está no ar e o público vai descobrir hoje, quinta-feira, 16, quem sai da Fazenda 15 entre Lucas Souza, Sander Mecca e Marcia Fu. A parcial de votação da enquete do DCI já aponta quem corre perigo e quem deve continuar no jogo!

Porcentagem de quem sai da Fazenda hoje

Sander tem sido apontado como quem sai da Fazenda hoje pela parcial de votação do DCI. O cantor lidera a porcentagem na enquete sobre quem deve ser eliminado com certa distância dos rivais de berlinda, somando 71,7% da rejeição na consulta da faixa das 10h00. Ele caiu na briga por permanência desta semana porque sobrou na dinâmica do Resta Um e já retornou de uma roça.

Em segundo lugar está Lucas Souza, que já voltou de duas roças em A Fazenda 15. Ele soma por enquanto 25,3% dos votos para sair e tem uma distância de 46,3% de Sander na parcial. Sua posição é um pouco mais tranquila por ele contar com um alto número de fãs nas redes e ser um dos favoritos da edição. O peão acabou na disputa desta semana porque foi escolhido por Cezar Black - que estava com a chama branca - para ser o terceiro roceiro.

Em último lugar está Márcia Fu, respirando com alívio ao receber apenas 3% dos mais de 45 mil votos computados na parcial da enquete sobre quem sai da Fazenda do DCI. A famosa também tem grande torcida entre o público e já retornou de duas roças, ela foi parar na oitava berlinda ao ser a mais votada da casa.

Acompanhe a parcial em tempo real e vote na enquete do DCI:

Quem ganhou a prova do fazendeiro?

Jaquelline teve a sorte de vencer a prova do fazendeiro desta quarta, 15, e escapar da roça desta semana. A peoa derrotou Lucas Souza e Sander Mecca em uma disputa que que exigiu velocidade e atenção. Já Marcia Fu não participou, pois foi vetada por Sander.

Na competição, era necessário acertar a ordem em que apareciam sapos de pelúcia em um telão. Quem acertava os pares, conseguia eliminar os bichinhos dos rivais, ganhava quem sobrasse com pelo menos um sapo na bancada.

Sander saiu primeiro da disputa e a briga ficou entre Jaquelline e Lucas. Na última etapa, com cada um deles com apenas um sapinho, a ex-BBB levou a melhor e conquistou o chapéu. Esta é a segunda vez que a famosa vira chefona da casa e foge da roça.

Jaquelline estava na oitava roça de A Fazenda 15 porque foi indicada pelo fazendeiro Yuri Meirelles, com o chapéu pela terceira vez na edição. Ele teve a chance de passar seu privilégio de indicar alguém direto para a berlinda por R$ 20 mil para Shayan, que estava com a chama laranja, mas optou por negar o dinheiro e indicar Jaque.

Enquete A Fazenda UOL atualizada agora

Sander também é apontado como quem sai da Fazenda na parcial da enquete UOL, pois o escritor está com uma baixa porcentagem na lanterna, apenas 10% dos mais de 23 mil votos computados. Seus números já foram piores desde que a votação no site começou, mas ele continua bem distante dos adversários.

Marcia Fu está em segundo lugar na parcial da enquete UOL de A Fazenda 15 e por enquanto soma 39,65% dos votos. Já Lucas Souza respira com certo alívio no topo do ranking, com 50,35% da preferência do público.

As enquetes extraoficiais não afetam o jogo diretamente, mas servem como amostragem para apontar o comportamento dos fãs do reality show na votação. A enquete oficial do programa fica no R7 e não apresenta parciais.

Votalhada A Fazenda 15 atualizada

O Votalhada, site especializado em votações de realities, tem sua enquete própria e também faz uma análise detalhada baseada em parciais de diversos sites. Em ambas, Sander Mecca também aparece na pior posição e é apontado como quem sai da Fazenda 15 hoje.

Começando pela enquete do próprio Votalhada, Sander está em último lugar com apenas 8% para ficar dos mais de 1500 votos contabilizados até. Marcia Fu e Lucas brigam pela primeira posição e a ex-jogadora de vôlei aparece com 45%, enquanto o coach de finanças fica com 47% e lidera por pouca diferença.

Enquete Votalhada

Lucas: 47%

Marcia: 45%

Sander: 8%

O cenário não muda na análise mais recente do Votalhada, às 08h30, pois Sander continua com um baixo percentual. Com a consulta em 8 sites, o que contabilizou mais de 66 mil votos, o escritor aparece com apenas 11,32%. Marcia Fu fica com 38,08% e Lucas em primeiro soma 50,59%.

Na análise de parciais de votação do Twitter, em que foram consultados 16 perfis, somando mais de 96 mil votos, Sander fica com apenas 5,33% da preferência. Por aqui, as posições de Lucas e Marcia mudam, pois o rapaz fica em segundo com 43,48% e ela é quem lidera, com 51,30%.

Por último, a análise conferiu as votações de 19 canais no Youtube, o que contabilizou mais de 275 mil votos. Nesta análise, Sander aparece com 6,04%, Marcia com 35,10% e Lucas com 58,86%.

Análise Votalhada

Sites

Lucas: 50,59%

Marcia: 38,08%

Sander: 1,32%

Twitter

Marcia: 51,30%

Lucas: 43,48%

Sander: 5,33%

Youtube

Lucas: 58,86%

Marcia: 35,10%

Sander: 6,04%

