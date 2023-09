Quem sai de A Fazenda 15: parcial da enquete aponta Nathalia

A roça desta semana foi formada e em breve o público vai descobrir quem será o primeiro participante eliminado de A Fazenda 15. A votação oficial será aberta nesta quarta-feira, mas enquanto aguardamos pelo resultado oficial, já conferimos a parcial da enquete do DCI para descobrir quem o público quer fora do jogo: Rachel Sheherazade, Lucas Souza, Nathalia Valente ou André Gonçalves.

Parcial de quem sai de A Fazenda 15

Dos quatros roceiros desta semana, a tiktoker Nathalia Valente é a peoa com a maior rejeição do público até agora. Na parcial de votação da enquete do DCI sobre quem deve sair na 1ª berlinda, a famosa tem 84,9% dos mais de 51 mil votos contabilizados até agora, 8 da manhã desta quarta, 27. Ela lidera com folga e mostra que tem pouca torcida por enquanto.

Em segundo lugar na parcial de A Fazenda 15 aparece o ator André Gonçalves, ele tem a rejeição de 9,4% entre o público que votou na enquete. Rachel Sheherazade e Lucas Souza parecem estar seguros e estão na lanterna da votação. A jornalista soma 3,0% na terceira colocação e o coach de finanças fica com 2,7% dos votos em último.

Rachel caiu na berlinda por culpa de Yuri Meirelles, que com sua posição de fazendeiro da semana podia enviar alguém direto para a disputa. Lucas Souza acabou na disputa devido aos votos dos colegas. Por ser o mais votado da sede, ele precisou puxar alguém da sede e foi assim que Nathalia Valente terminou na votação da semana. Por último, André sobrou no Resta Um e também acabou na berlinda.

É importante lembrar que esta se trata de uma votação preliminar, já que a 1ª roça de A Fazenda 15 ainda não está fechada. A quantidade de quatro roceiros será reduzida para três depois da prova do fazendeiro, que irá salvar alguém da disputa por permanência.

Quem vai participar da prova do fazendeiro?

Rachel Sheherazade, André Gonçalves e Lucas Souza vão participar da prova do fazendeiro nesta quarta-feira, então um deles ainda escapará da roça e retornará como o novo chefão ou chefona da casa. Nathalia Valente ficou de fora da disputa porque foi vetada por André, o quarto roceiro, então é a única que já está confirmada na votação da 1ª roça de A Fazenda 15.

A prova do fazendeiro será realizada ao vivo na Record TV hoje, o programa começa às 22h30 e pode ser conferido também pela aba "No ar" do Playplus, que transmite o canal em tempo real gratuitamente. O tema da disputa ainda não foi revelado pela atração. Em algumas semanas, o reality show divulga um pouco antes do início do programa como será a prova, mas em outras semanas deixa o mistério permanecer até a hora da briga entre os confinados pelo chapéu. Às vezes, Adriane Galisteu chega a dar alguns spoilers nas redes sociais ou no site oficial da emissora.

Quem entre Rachel, André e Lucas vencer a prova será o segundo fazendeiro da temporada. Na semana passada, Yuri Meirelles foi o sortudo que conquistou o chapéu. A dinâmica do programa sempre coloca os roceiros para competir pelo cargo mais cobiçado do programa. A única exceção foi a primeira disputa da temporada, por ocorrer nos primeiros dias de confinamento, antes de ser formada a 1ª berlinda.

Como votar em A Fazenda 15

A votação oficial da enquete A Fazenda 15 será aberta após a prova do fazendeiro entre Rachel, André e Lucas. Assim que for definido quem escapa da berlinda, os demais se juntarão a Nathalia Valente e poderão conversar brevemente com o público ao vivo para pedir votos.

Assim que os roceiros fizeram suas justificativas, a votação será aberta no R7.com. Você pode ajudar aquele participante que quer que continue no jogo acessando o site e clicando na enquete "Quem deve permanecer em A Fazenda 15". Em seguida, você selecionará o peão ou peoa que deseja salvar e então clicará na caixinha "sou humano" da verificação de robôs.

Por último, confirme com o botão "votar" e pronto! Caso queira repetir o processo, é só clicar em "votar novamente". Não há limite de votos! A enquete do R7 não apresenta parcial durante a votação, o resultado só é revelado na noite de quinta-feira ao vivo, dia de eliminação.

