Quem sai de A Fazenda 2023 hoje: parcial aponta saída de Nadja e Shay

A penúltima roça foi formada na última sexta-feira, 15, e agora Nadja Pessoa, Shayan Haghbin, Márcia Fu e WL Guimarães disputam a preferência do público. A parcial da enquete UOL já mostra quem sai de A Fazenda hoje em mais uma eliminação dupla.

Enquete UOL A Fazenda mostra rejeição de Nadja e Shay

Quem sai de A Fazenda 15 hoje é Nadja Pessoa e Shayan Haghbin, que até às 08h deste sábado, dia da eliminação, tinham os menores percentuais para ficar. A influenciadora digital está na última posição, com apenas 5,60% dos mais de 15 mil dos votos, enquanto o iraniano está em terceiro lugar, bastante próximo a adversária, com 7,73%.

Jaquelline, WL Guimarães e Márcia Fu devem seguir no jogo. Confirmando o favoritismo que vem recebendo nas redes sociais, a ex-BBB está na liderança, com ampla vantagem em relação aos demais peões, somando sozinha mais da metade dos votos, com 52,41%. Na segunda posição, mas com bem menos engajamento, está o influenciador digital, com 23,51%. Por fim, a ex-jogadora de vôlei fecha o top 3 com 10,75% dos votos.

Vale lembrar que a enquete do UOL não tem qualquer influência sobre o resultado oficial da votação, que acontece exclusivamente no R7. A pesquisa é utilizada apenas para saber a opinião do público antes do início do programa

Como está a votação de A Fazenda? Parcial DCI

Os leitores do DCI também concordam que quem deve deixar o jogo é Nadja Pessoa e Shayan Haghbin. Na enquete sobre quem sai de A Fazenda hoje, a influenciadora digital e o ex-Casamento às Cegas lideram a rejeição.

Para 37,40% das mais de 13 mil pessoas que participaram da enquete, Nadja Pessoa deve ser eliminada. Apesar de ter vencido a votação do Paiol no começo do jogo, a famosa não conseguiu manter a popularidade.

O mesmo se aplica a Shayan. O público considerou injusta a expulsão do famoso na edição do ano passado, o que fez com que ele ganhasse uma nova chance no jogo, mas também não agradou muito dessa vez e soma 17% de rejeição.

No entanto, a porcentagem dos demais peões também está bem próxima: Márcia tem 16%, WL soma 15,2% e, por fim, Jaque recebeu 14,3%. Continue votando:

Parcial da votação A Fazenda 15 do Votalhada

No Votalhada, que reúne os resultados das enquetes dos portais e faz a média de votos, a situação é ruim para Nadja e WL Guimarães. Shay também está com um baixo percentual de votos, mas se garante acima do influenciador digital.

Nas nove enquetes consultadas, Nadja Pessoa é a menos votada, com média de apenas 4,09%. A saída da peoa é quase garantida neste sábado, já que ela não aparece bem em nenhum parcial.

Quem também corre o risco de sair é WL Guimarães. O youtuber é o menos votado em cinco das nove enquetes, com apenas 9,79% dos votos.

Já Shayan Haghbin, Márcia Fu e Jaquelline devem seguir na disputa. A ex-BBB lidera com incríveis 58,49% dos votos, enquanto a atleta tem 14,43% e o iraniano, 13,20%.

Como foi formada a 13ª roça?

A 13ª roça foi formada de maneira não convencional, com os peões escolhidos para a berlinda após a Prova Especial. Entre os oito famosos que restam no jogo, cinco deles encaram o julgamento popular desta vez. Novamente, dois vão deixar o programa.

A Prova Especial foi gravada na madrugada entre quinta e sexta e exibida durante o programa de hoje. Conforme as regras da dinâmica, os perdedores iriam direto para a berlinda, mas ainda havia mais uma etapa a ser feita. Ontem, eles se reuniram para uma votação cara a cara e Shayan Haghbin foi o mais votado, com 4 menções, sentando-se no quinto banquinho da roça. Os vencedores da dinâmica, Lily Nobre, André Gonçalves e Tonzão Chagas, escaparam e seguem no jogo.

Após a eliminação de hoje, restarão seis peões, e mais dois deixam o confinamento na terça-feira, para formar a final de A Fazenda 15. A entrega do prêmio acontece na quinta-feira, 21, quando o mais votado pela audiência leva para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Por enquanto, quem ainda está em A Fazenda é: André Gonçalves, Shayan Haghbin, Tonzão Chagas, WL Guimarães, Lily Nobre, Márcia Fu e Nadja Pessoa. Entre os participantes restantes, a única que ainda não foi para a roça é a filha de Dudu Nobre e Adriana Bombom.