Quem sai de A Fazenda hoje? Enquete atualizada (05/10/23)

Darlan Cunha, Sander Mecca e Tonzão Chagas estão na segunda roça do reality rural, e um deles deixará o confinamento na noite desta quinta-feira, 5. As parciais das enquetes já apontam quem sairá de A Fazenda hoje com a menor porcentagem de votos para ficar.

Quem vai sair de A Fazenda 15 na segunda roça?

A enquete do DCI aponta que Tonzão Chagas é quem deve ser eliminado na segunda berlinda do programa. Até às 13h30 de hoje, dia da eliminação, o cantor somava apenas 12,48% dos votos para ficar, mantendo uma distância grande dos dois primeiros colocados.

Quem lidera a votação é Laranjinha, que está com 57,2% dos mais de 38 mil votos computados até agora. Apesar de fazer parte do "grupo dos cria", que vem sendo amplamente criticado nas redes sociais, o ator deve ganhar mais uma semana no reality rural.

A segunda colocação fica com Sander Mecca, com 32,5% dos votos. O ex-Twister também fazia parte do grupo, mas passou a jogar sozinho depois da formação da roça.

Tonzão caiu na berlinda através da indicação do fazendeiro André Gonçalves. A escolha do ator foi uma surpresa para Rachel Sheherazade, que acreditava que o amigo ia colocar Darlan Cunha na roça. O intérprete de Laranjinha, no entanto, foi parar na votação popular ao ser puxado da baia por Jaquelline, a mais votada da casa.

Sander Mecca foi quem sobrou na dinâmica do Resta Um, o que rendeu uma grande treta na casa. O ex-Twister se sentiu deixado de lado pelos amigos, e Jenny Miranda afirmou que não salvou o artista porque não havia notado que ele ainda estava de pé.

Enquete UOL aponta saída de Laranjinha

A enquete UOL aponta um resultado diferente para a roça de hoje. Quem está com a menor porcentagem de votos é Laranjinha, que soma apenas 12,19% dos votos. O ator é apontado como um dos mais odiados do reality junto com Cariúcha.

A distância entre Darlan Cunha e os demais adversários é grande. Tonzão Chagas, que está na segunda colocação, soma 30,77% dos votos da audiência e deve ganhar uma nova chance no jogo.

O mais votado na enquete UOL é Sander Mecca, que está com a porcentagem de 57,04% dos votos. Apesar de fazer parte do grupo dos cria, o cantor se sentiu traído pelos companheiros de jogo, o que foi considerado injustiça por parte dos internautas.

Vale lembrar que ambas as enquetes do DCI e UOL não têm influência sobre a votação oficial, que acontece exclusivamente no R7.

Quem venceu a Prova do Fazendeiro?

A ex-BBB Jaquelline é a nova fazendeira da semana. A influenciadora digital superou Sander Mecca e Tonzão Chagas na Prova do Fazendeiro realizada na quarta-feira.

Sendo assim, a peoa escapou da berlinda após receber a maioria dos votos da casa. A vitória da influenciadora digital desagradou o grupo rival, principalmente os "crias", que esperavam ver a famosa na berlinda. Agora, três deles estão na votação popular.

O reinado de Jaquelline dura até a próxima quarta-feira, quando ela deverá passar o chapéu para o próximo vencedor. A ex-BBB também deve distribuir as tarefas da casa e cuidar dos animais, além de indicar um rival para a próxima roça.

A segunda eliminação de A Fazenda 15 vai ao ar a partir das 22h45, horário de Brasília, logo após a série "Quando Chama o Coração". O público tem até o final do programa ao vivo para votar no peão que deve permanecer no jogo.