Quem saiu da Fazenda 2023 hoje: Alicia é a 9ª eliminada

Quem saiu da Fazenda 2o23 hoje foi Alícia x, de 23 anos. A eliminada deste dia 23 novembro recebeu apenas 4,62% dos votos para ficar na casa, enquanto André e Shay continua, na competição pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Alícia foi quem saiu da Fazenda 2023 hoje

O jogo chegou ao fim para Alícia, integrante do paiol e aliada de Cezar Black, atual fazendeiro. A eliminação da peoa confirma a intenção de votos do público na enquete do DCI. que indicava a eliminação da influencer com uma ampla distância de André - o que seu grupo acreditava ser o perdedor da roça.

Durante o programa ao vivo, Adriane Galisteu então anunciou o resultado aos poucos de quem saiu da Fazenda 2023 hoje: Shay foi o primeiro nome a ser salvo e a voltar para a sede.

Depois da revelação de que Alícia foi quem saiu da Fazenda nesta semana, André voltou para a sala principal do reality para reencontrar os confinados e confirmar a eliminação da famosa.

Natural de Itapecerica da Serra, cidade sede do reality, Alicia X segue carreira como cantora e atriz. A famosa é irmã de consideração de MC Daniel, que já saiu em defesa da peoa algumas vezes ao longo do programa.

SAIBA | Alicia X é irmã do MC Daniel de verdade?

Como foi a formação da roça

Nesta semana, a roça que definiu quem saiu da Fazenda foi formada depois de várias reviravoltas. Cezar, Shay, André e Alicia estão na roça da semana em A Fazenda 15. A fazendeira da semana era Jaquelline, que em seu segundo reinado na temporada resolveu colocar Black na roça.

O segundo participante a ir parar na 9ª roça foi Shay, o mais votado da noite com 7 indicações. A puxada da baia prejudicou André, que se tornou o terceiro roceiro, e Radamés sobrou na dinâmica do Resta Um, mas Lily tinha o poder do lampião nas mãos e trocou o rapaz por Alicia X, que agora está em sua primeira roça.

Por fim, o quarto roceiro pôde usar seu o poder de vetar alguém da disputa do fazendeiro e revolveu tirar André da briga pelo chapéu.

