Quem saiu de A Fazenda 15: Henrique é eliminado; veja a porcentagem

Fim de jogo para Henrique Martins! O modelo foi eliminado na 7ª roça de A Fazenda 15 após receber apenas 5,64% dos votos em uma disputa contra Jaquelline e Lucas Souza, que seguem na casa. Sem grandes momentos no jogo, o peão não conquistou tanta torcida como seus adversários.

Henrique Martins foi quem saiu de A Fazenda 15

Henrique Martins foi eliminado na noite desta quinta-feira, 9, após receber um baixo percentual de votos para ficar. O modelo caiu na roça ao sobrar na dinâmica do Resta Um, já que Cézar Black escolheu salvar Radamés Martins, em vez do peão, que, por sua vez, vetou Jaquelline de participar da Prova do Fazendeiro. Apesar de ter participado da disputa pelo chapéu, não conseguiu vencer e enfrentou o julgamento popular.

O modelo não teve grandes momentos no jogo, o que pode ter causado sua eliminação. O peão sempre esteve no "grupo do meio", daqueles que não estavam em nenhuma panelinha de fato. Além disso, ele teve o azar de cair em uma berlinda com dois integrante do Pôr do Sol, considerados alguns dos favoritos do público nas redes sociais.

Inicialmente, ele formava o trio de atletas com Márcia Fu e Radamés Martins, mas a ex-jogadora de vôlei começou a transitar entre as panelinhas, se aproximando mais do grupo das "crias" do que dos antigos aliados, já que eles eram relativamente próximos a Rachel Sheherazade.

Logo depois do fim do programa ao vivo, Henrique participa da Cabine de Descompressão ao lado de Lucas Selfie, entrevista exclusiva para os assinantes do PlayPlus. Amanhã, o modelo estará na Live do Eliminado, a partir das 21h nas redes sociais de A Fazenda 15, e domingo no quadro "A Fazenda - Última Chance", no Hora do Faro, a partir das 15h30.

Ranking dos eliminados

Henrique Martins é mais um peão que entra para o ranking dos eliminados de A Fazenda 15. Neste ano, os participantes estão saindo do programa com altos índices de rejeição, provavelmente por conta do grande favoritismo que algumas celebridades conquistaram ao longo dos primeiros dois meses de confinamento. O grupo que mais sofre com a antipatia do público desde o início do jogo é o dos "crias", que estão deixando o reality semana a semana ao receberem baixas porcentagens de votos para ficar.

1º lugar - O mais rejeitado de A Fazenda 15 até agora é Darlan Cunha, o Laranjinha, que recebeu apenas 4,43% dos votos em uma disputa contra Sander Mecca e Tonzão Chagas na segunda roça do programa.

2º lugar - Nathalia Valente somou apenas 5,77% dos votos contra Rachel Sheherazade e Lucas Souza e deixou o confinamento na primeira semana.

3º lugar - Jenny Miranda foi eliminada ao receber apenas 8,52% dos votos na sexta roça. A influenciadora digital caiu na roça com Márcia Fu e Nadja Pessoa.

4º lugar - Kamila Simioni levou a pior ao receber apenas 8,88% dos votos em uma berlinda contra Cézar Black e Kally Fonseca.

5º lugar - Cariúcha deixou o programa com 9,74% dos votos contra Márcia Fu e Shayan Haghbin.

Quem continua no programa?

Restam 16 peões em busca do prêmio de R$ 1,5 milhão. O programa segue eliminando apenas um participante por semana, deixando para acelerar o ritmo apenas na reta final da competição. Neste ano, as mulheres estão sendo eliminadas muito mais rápido que os homens: apenas Laranjinha e Henrique do elenco masculino deixaram o reality rural até agora. Ainda estão no jogo:

Homens: André Gonçalves (ator); Cezar Black (ex-BBB); Lucas Souza (influenciador digital); Radamés Furlan (jogador de futebol); Sander Mecca (cantor); Shayan Haghbin (ex-Casamento às Cegas); Tonzão Chagas (cantor); WL Guimarães (influenciador digital) e Yuri Meirelles (modelo).

Mulheres: Alicia X (cantora); Kally Fonseca (cantora); Lily Nobre (filha de Dudu Nobre); Márcia Fu (jogadora do vôlei); Jaquelline (ex-BBB) e Nadja Pessoa (influenciadora digital).