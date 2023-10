Quem saiu de A Fazenda 15 hoje: Laranjinha é eliminado; veja porcentagem

Laranjinha foi quem saiu de A Fazenda 15 hoje, quinta-feira, 5 de outubro. O peão somou apenas 4,43% dos votos e perdeu a disputa na segunda berlinda para Sander e Tonzão. O resultado da roça foi revelado ao vivo na Record TV pela apresentadora Adriane Galisteu.

O ator Laranjinha foi quem saiu de A Fazenda 15. Ele acabou na segunda roça da temporada porque foi puxado da baia por Jaquelline, a mais votada da sede, que depois escapou da berlinda ao vencer a prova do fazendeiro. O primeiro a voltar para a sede foi o cantor Tonzão, enquanto o anúncio final ficou entre Sander e o ator.

O ator de 35 anos de idade se destacou logo no começo do jogo e se tornou um dos líderes do maior grupo da casa, conhecido como "bonde dos cria", que conta com WL, Simioni, Cariucha, Lily, entre outros. Sua maior rivalidade foi com o time de Rachel Sheherazade, Lucas Souza, André Gonçalves, Kally Fonseca e Jaquelline, ao qual ele apelidou de "bonde dos playboys". Durante o programa, arranjou algumas discussões e chegou a tretar com Lucas, que o acusou de ser "leva e traz".

O nome verdadeiro de Laranjinha é Darlan Cunha, mas ele preferiu usar seu apelido no confinamento. O ator ficou conhecido por interpretar esse personagem na série Cidade dos Homens (2002 -2005), que protagonizou ao lado de Douglas Silva, derivada do filme Cidade de Deus (2002), em que atuou como o jovem Filé. A carreira do famoso também conta com obras como Impuros (2023), Papai Noel Existe (2010), Tempos Modernos (2010) e Caminho das Índias (2009).

Quem já saiu de A Fazenda 15

A primeira participante a deixar A Fazenda 15 foi Nathalia Valente. A tiktoker de 20 anos de idade teve a pior porcentagem na primeira roça da temporada e somou apenas 5,77% dos votos, o que não foi suficiente para se manter no jogo. Ela perdeu a disputa por permanência para Rachel Sheherazade e Lucas Souza. A peoa havia caído nesta roça por conta de Lucas, que como segundo roceiro, teve o poder de puxar alguém da baia.

Nathalia entrou no programa pelo elenco regular da temporada. Ela criou aliança com o 'bonde dos cria' e tinha como aliados WL, Laranjinha, Lily e Yuri Meirelles, com quem chegou a ter um romance no confinamento. Eles se tornaram o primeiro casal da edição e foram para o edredom após poucos dias no reality show.

Quem ainda está no jogo: Lily Nobre, Rachel Sheherazade, André Gonçalves, Kally Fonseca, Alessandra Cariúcha, WL Guimarães, Radamés Martins, Jaquelline, Kamila Simioni, Henrique Martins, Marcia Fu, Lucas Souza, Jenny Miranda, Shay, Nadja Pessoa, Cezar Black, Alicia X.

Programação de A Fazenda

As eliminações de A Fazenda 15 ocorrem sempre nas quintas-feiras. As votações são abertas no final das noites de quarta-feira, depois da prova do fazendeiro definir quem escapa da berlinda que foi formada na terça. O público sempre tem 24 horas para votar e define quem sai e quem fica. Esses são os únicos programas ao vivo do reality show, que nos demais dias exibe dinâmicas gravadas, VTs do dia dos participantes, entre outros.

Segunda-feira: exibição da prova de fogo (gravada)

Terça-feira: formação de roça (ao vivo)

Quarta-feira: prova do fazendeiro (ao vivo)

Quinta-feira: eliminação (ao vivo)

Sexta-feira: convivência dos peões (gravado) + começo da festa (ao vivo)

Sábado: melhores momentos da festa da semana (gravado)

Domingo: convivência dos peões (gravado)

Quem saiu de A Fazenda 15 costuma ser entrevistado no Cabine de Descompressão e Live do Eliminado após a eliminação. Nada disso vai ao ar na televisão e precisa ser conferido online no Playplus, redes sociais do programa ou Youtube.

