Quem saiu de A Fazenda 15: Jenny é eliminada; veja porcentagem

Fim de jogo para Jenny Miranda! A influenciadora digital foi quem saiu de A Fazenda 15 na sexta roça da temporada, ao receber apenas 8,52% dos votos. A peoa enfrentou Márcia Fu e Nadja Pessoa, mas sofreu alta rejeição do público nas redes sociais.

Jenny foi quem saiu de A Fazenda 15

Jenny Miranda é a quinta eliminada de A Fazenda 15. O anúncio do resultado da votação popular começou com a apresentadora Adriane Galisteu salvando primeiro Márcia Fu, que retornou à sede e comemorou com os aliados. Depois que o público acompanhou o retorno da peoa, a loira salvou Nadja e anunciou a eliminação da mãe de Bia Miranda.

Essa foi a primeira roça de Jenny, que já estava sendo 'cancelada' pelo público há semanas. A participante já havia conquistado a antipatia da audiência por ser próxima do grupo dos 'crias', mas a situação piorou após a famosa vencer a Prova do Fazendeiro na quarta semana. A distribuição de tarefas feita pela personalidade da mídia gerou uma grande treta com Rachel Sheherazade, a favorita dos internautas, que culminou na expulsão da jornalista,

A briga foi a gota d'água para audiência, que não poupou a peoa de críticas negativas. A equipe da influenciadora trancou a caixa de comentários da participante no Instagram e, além disso, um carro de som foi enviado por fãs para a sede em Itapecerica da Serra para avisar que a peoa estava cancelada. As câmeras do pay-per-view foram cortadas, mas foi possível ver a participante chorando.

Márcia Fu e Nadja Pessoa não correram risco de eliminação. Nas enquetes extraoficiais, as duas estavam com altos percentuais de votos. Apesar da Record não liberar mais a porcentagem que as peoas que ficarem receberam, é possível notar que as duas foram bem votadas devido a alta rejeição que Jenny recebeu.

A eliminada da vez participa de algumas entrevistas após deixar o confinamento da Record. Logo depois do fim do programa ao vivo, a peoa estará na Cabine de Descompressão, comandada por Lucas Selfie, no PlayPlus. Para assistir, é necessário ser assinante do plano pago.

Na sexta-feira, é dia de Live do Eliminado, também com Lucas Selfie - a transmissão é aberta para todo o público diretamente no site do R7 às 21h, horário de Brasília. No domingo, Jenny participa do quadro "A Fazenda - Última Chance" no programa Hora do Faro, a partir das 15h30.

Ranking dos eliminados

A Fazenda 15 está sendo marcada por grandes rejeições dos peões. A grande maioria dos eliminados saiu do programa ao receberem um baixo percentual de votos para ficar, já que a maior parte dos participantes que saíram faziam parte de um grupo que conquistou a antipatia da audiência.

1º lugar - Darlan Cunha deixou o confinamento ao receber apenas 4,43% dos votos em uma disputa contra Sander Mecca e Tonzão Chagas na segunda roça.

2º lugar - Nathalia Valente foi eliminada com apenas 5,77% dos votos contra Rachel Sheherazade e Lucas Souza na primeira berlinda.

3o lugar - Simioni foi eliminada na quinta roça com apenas 8,88% dos votos contra Cézar Black e Kally Fonseca.

4º lugar - Cariúcha foi a menos votada na terceira roça ao receber apenas 9,74% dos votos contra Márcia Fu e Shayan Haghbin.

Quem continua no programa?

Restam 17 participantes em busca do prêmio de R$ 1,5 milhão. Entre os homens, ainda estão no jogo: André Gonçalves (ator); Cezar Black (ex-BBB); Henrique Martins (modelo); Lucas Souza (influenciador digital); Radamés Furlan (jogador de futebol); Sander Mecca (cantor); Shayan Haghbin (ex-Casamento às Cegas); Tonzão Chagas (cantor); WL Guimarães (influenciador digital) e Yuri Meirelles (modelo).

Entre as mulheres, ainda estão na disputa: Alicia X (cantora); Kally Fonseca (cantora); Lily Nobre (filha de Dudu Nobre); Márcia Fu (jogadora do vôlei); Jaquelline (ex-BBB) e Nadja Pessoa (influenciadora digital).