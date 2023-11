Quem saiu de A Fazenda 15: Sander é eliminado na 8ª roça

Sander Mecca foi quem saiu de A Fazenda 15 hoje, quinta-feira, 16, ao perder a disputa da oitava roça para Lucas Souza e Marcia Fu, que continuam na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. O peão somou apenas 6,32% dos votos. o que não foi suficiente para derrotar os adversários de berlinda.

Sander é quem saiu de A Fazenda 15

Quem saiu de A Fazenda 15 nesta quinta-feira, foi Sander Mecca, que acabou derrotado na oitava roça da temporada e agora se junta a lista de eliminados da edição de 2023. O músico estava na berlinda por ter sobrado no Resta Um durante a votação da última terça, 14.

A saída de Sander Mecca do programa não foi uma grande surpresa para o público, pois nesta roça ele competiu contra participantes com fortes torcidas aqui fora e as parciais de votação extraoficiais já apontavam que o cantor não ia conseguir se manter no jogo.

Esta foi a segunda vez que Sander acabou na roça, a primeira vez que ele participou da disputa por permanência no confinamento foi na segunda berlinda da temporada, em que competiu contra Tonzão Chagas e Lanrajinha, que tinha grande rejeição dos fãs do reality e acabou como o eliminado da semana.

O cantor do ex-Twister começou o jogo no grupo dos "crias", mas acabou se afastando do time depois que não foi salvo por eles no Resta Um da segunda formação de roça, em que acabou na berlinda, e se aproximou de alguns outros peões, como Radamés, WL e Lily.

Sander Mecca chegou a participar de duas provas do fazendeiro, mas não conseguiu ganhar nenhuma delas, por isso não experimentou o cargo mais cobiçado do confinamento antes de ser quem saiu de A Fazenda 15. Porém, o peão não deixou o programa sem vencer nada, pois conquistou o lampião do poder na sexta prova de fogo da temporada, por isso ele teve grande poder na formação daquele semana, sendo o responsável por indicar o quarto roceiro e ainda vetar alguém da briga pelo chapéu.

Veja - Maior rejeição A Fazenda 15: ranking com as eliminações

Como assistir o Cabine de Descompressão

A primeira entrevista de Sander Mecca após a eliminação em A Fazenda 15 é no Cabine de Descompressão, que tem início logo após o programa da Record no Playplus. Embora não tenha horário exato para começar, o bate-papo com o ex-peão sempre inicia no começo da madrugada de sexta-feira.

A exibição é sempre no Playplus e só é liberada para os assinantes, que pagam R$ 15,90 ao mês. Quem é cliente do serviço, mas não gosta de acompanhar ao vivo por conta do horário pode assistir a tranamissão a qualquer hora, pois depois do ao vivo ela é disponibilziada pela plataforma.

Para assistir caso ainda não seja cliente, é só acessar o Playplus (https://www.playplus.com/) e clicar em "Plano Playplus". Depois, será necessário informar alguns dados pessoais como nome, e-mail e celular. A conta será validade com o envio de um código por SMS que deve ser informado no site.

Após conta ser criada, é só ir para a página de pagamento e informar os dados do cartão de crédito ou escolher a opção de pagar por pix. Em seguida, é só entrar no Playplus com o e-mail e senha que informou no cadastro e então clicar na câmera ao vivo do Playplus no site.

Próximas entrevistas do eliminado

Depois do Cabine de Descompressão, quem saiu de A Fazenda 15 também é entrevistado em mais dois programas da emissora, sendo o primeiro deles o Live do Eliminado, também com Lucas Selfie, às 21h00 na sexta-feira. Essa transmissão é gratuita no canal do Youtube do reality show, no R7 e também no Playplus.

Já a outra aparição de Sander Mecca será no programa de Rodrigo Faro, no domingo, 19, programa que começa às 15h30. Por lá, os eliminados participam do quadro A Fazenda - Última Chance, em que passam por uma sabatina com alguns jornalistas convidados e participam de algumas dinâmicas, como classificar os peões que ainda estão na casa.

- Sexta-feira, 17 de novembro - Live com o Eliminado (21h00)

- Domingo, 19 de novembro - Quadro no programa de Rodrigo Faro (15h30)

Leia também - Já tem dia? Quando acaba A Fazenda 2023