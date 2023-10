Quem saiu de A Fazenda 15: Simioni é eliminada; veja a porcentagem

O jogo chegou ao fim para Kamila Simioni! A empresária foi quem saiu de A Fazenda 15 na quinta roça, ao receber apenas 8,88% dos votos. A peoa enfrentou Kally Fonseca e Cezar, mas não tinha o mesmo favoritismo e deixou o confinamento em Itapecerica da Serra.

Veja como foi a votação da enquete A Fazenda

Simioni foi quem saiu de A Fazenda 15

Kamila Simioni é a quarta eliminada de A Fazenda 15. A apresentadora Adriane Galisteu primeiro salvou Cezar Black, que retornou à sede para a alegria dos aliados. Depois do público acompanhar a volta do peão, a loira deu o veredito e anunciou a eliminação. Kally vibrou com o resultado.

Essa foi a primeira roça de Simioni na disputa, que estava em um grupo não muito bem visto pelos espectadores. Atitudes da peoa ao longo do jogo também a colocaram em uma posição desfavorável, o que a fez muitas críticas nas redes sociais. Na tarde de hoje, as enquetes extraoficiais já apontavam sua saída.

A quinta roça do programa conseguiu misturar integrantes de grupos diferentes da casa. A primeira indicada foi Kally Fonseca, escolha da fazendeira. Seu aliado, Lucas Souza, ocupou o segundo banquinho da berlinda, mas conseguiu escapar ao vencer a Prova do Fazendeiro. Já Cezar Black e Kamila Simioni não eram aliados de ambos, pelo contrário - a empresária era mais próxima dos 'crias', que vivem uma rivalidade direta com o grupo de Souza, Fonseca e André Gonçalves.

A berlinda também causou algumas rupturas nas alianças. Kamila Simioni ficou furiosa com Márcia Fu, por considerá-la culpada por sua indicação à roça. Isso porque a ex-jogadora de vôlei salvou Nadja Pessoa ao invés dela, que acabou sobrando no Resta Um.

O jogo segue após a eliminação de Simioni Na sexta-feira, os peões fecham mais um ciclo com a festa. Os melhores momentos são exibidos na edição de sábado.

Agenda do eliminado

A eliminada da vez participa de algumas entrevistas após deixar o confinamento da Record. Logo depois do fim do programa ao vivo, a peoa estará na Cabine de Descompressão, comandada por Lucas Selfie, no PlayPlus. Para assistir, é necessário ser assinante do plano pago. O influenciador digital relembra os principais momentos da famosa no jogo e as maiores polêmicas.

Na sexta-feira, é dia de Live do Eliminado, também com Lucas Selfie - a transmissão é aberta para todo o público diretamente no site do R7. Essa é a oportunidade de quem não é assinante do PlayPlus assistir a outra entrevista da peoa eliminada.

No domingo, vai ao ar o quadro "A Fazenda - Última Chance" no programa Hora do Faro. Gravado às sextas, a eliminada da vez é sabatinada por um time de jornalistas, além de dar plaquinhas com adjetivos para os aliados e rivais. Os peões que ainda estão confinados em Itapecerica da Serra acompanham a dinâmica, colocando ainda mais 'fogo no feno'.

Quem já foi eliminado de A Fazenda 15?

Quatro peões já deixaram o confinamento nas últimas semanas. Houve também uma expulsão após as regras do programa serem infringidas.

1ª semana - Nathalia Valente foi eliminada com apenas 5,77% dos votos contra Rachel Sheherazade e Lucas Souza.

2ª semana - Darlan Cunha deixou o confinamento ao receber apenas 4,43% dos votos em uma disputa contra Sander Mecca e Tonzão Chagas.

3ª semana - Cariúcha foi a menos votada ao receber apenas 9,74% dos votos contra Márcia Fu e Shayan Haghbin.

4ª semana - A roça foi cancelada após a expulsão de Rachel Sheherazade, que deixou o programa após ser acusada de colocar em risco a integridade física de Jenny Miranda durante uma briga causada pela distribuição de tarefas em 19 de outubro.

5ª semana - Simioni foi eliminada com apenas 8,88% dos votos após ir parar na roça por ter sobrado no "resta um".

Quem continua no reality show?

Ainda restam 18 participantes no reality show em busca do prêmio de R$ 1,5 milhão. Seguem no programa: Alicia X, André Gonçalves, Cezar Black, Henrique Martins, Jaquelline Grohalski, Jenny Miranda, Kally Fonseca, Lily Nobre, Lucas Souza, Márcia Fu, Nadja Pessoa, Radamés Furlan, Sander Mecca, Shayan Haghbin, Tonzão Chagas, WL Guimarães e Yuri Meirelles.

O reality show mantém o ritmo de uma eliminação por semana até a reta final, quando o ritmo é acelerado para tirar mais peões do jogo em menos tempo. Apenas quatro famosos chegam até o último dia, quando o público escolherá quem deve ficar com R$ 1,5 milhão.

Até a quarta semana, Rachel Sheherazade era apontada como a favorita para levar o prêmio milionário para casa. No entanto, a jornalista foi expulsa após colocar a mão na boca de Jenny Miranda durante uma discussão. Apesar da revolta da audiência, a produção manteve a decisão de colocar a jornalista para fora do jogo. Agora, alguns dos nomes mais falados que podem chegar até a final são Lucas Souza e André Gonçalves.