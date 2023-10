Quem saiu de A Fazenda 15: Cariúcha é eliminada; veja porcentagem

Fim de jogo para Cariúcha! A garota da laje foi quem saiu de A Fazenda 15 nesta quinta-feira, 12 de outubro, com 9,74% dos votos. O resultado confirma o que a enquete do DCI indicava nos últimos dias: ela teve alta rejeição do reality ate agora, após perder a disputa para Marcia e Shay.

Porcentagem da roça - quem saiu do A Fazenda 15

Cariúcha é a terceira eliminada do de A Fazenda 15. O primeiro a voltar para a sede foi Shay e depois Marcia Fu, que antes de voltar abraçou a eliminada e aconselhou a colega a erguer a cabeça. A influencer ficou visivelmente triste com a eliminação.

Na primeira semana, Natália foi quem saiu de A Fazenda 15 com 5,77% dos votos, enquanto o segundo paredão Laranjinha deixou o jogo com 4,43% dos votos.

Agenda de quem saiu de A Fazenda 2023

Ao deixar o confinamento, a peoa ou peão assume uma extensa agenda de compromissos com a emissora, a começar por um bate-papo com Lucas Selfie, logo depois da eliminação na Cabine de Descompressão.

A transmissão dura cerca de 35 minutos e é feita logo depois do anúncio da eliminação, sendo o primeiro contato do eliminado com o mundo exterior ao confinamento. No domingo, a pessoa eliminada também participa do programa A Hora do Faro.

Programação da semana do reality

Veja a programação da Fazenda

Segunda-feira: exibição da Prova de Fogo (gravada no domingo)

Na Terça-feira: primeira formação da Roça, ao vivo, às 22h30, horário de Brasília.

Quarta-feira: Prova do Fazendeiro, ao vivo, às 22h30, horário de Brasília.

Quinta-feira: primeira eliminação da temporada, às 22h30, horário de Brasília.

Sexta-feira: o programa mostra a convivência entre os peões e o começo da transmissão da festa, ao vivo, às 22h30.

Sábado: o programa é gravado e mostra tudo o que aconteceu na noite da festa. A atração começa por volta das 22h30.

Domingo: a Fazenda vai ao ar um pouco mais tarde, às 23h, e também mostra os últimos acontecimentos do reality.