Quem saiu de A Fazenda 2023: Kally é eliminada

Kally Fonseca foi eliminada de A Fazenda 15 nesta quinta-feira, 30. A peoa não conseguiu vencer a disputa contra Radamés Furlan e Nadja Pessoa, que são mais populares entre o público e seguem na competição. A cantora perdeu grande parte da torcida do público ao romper com os antigos aliados.

Kally Fonseca foi quem saiu de A Fazenda 15

A cantora Kally Fonseca foi a menos votada na 11ª roça do reality show rural, após perder a popularidade que havia conquistado no início do jogo. A loira caiu na berlinda ao receber 7 votos dos colegas, mas viu o número ser dobrado através do poder da Chama Branca, que estava com Yuri Meirelles. Ela até participou da Prova do Fazendeiro, mas perdeu a disputa para Tonzão Chagas.

Kally fazia parte do grupo dos 'paioleiros', junto com Cezar Black, Nadja Pessoa e Shayan Haghbin, que a acolheu depois que a cantora rompeu com o 'pôr do sol'. Para quem não se lembra, no começo do game, a loira era bastante próxima de Rachel Sheherazade e Jaquelline, mas teve algumas brigas com a ex-BBB. Isso gerou seu afastamento dos demais peões.

Desde então, a cantora perdeu parte da torcida que havia ganhado nas primeiras semanas e, por conta da enxurrada de críticas que vinha recebendo nas redes sociais, trancou até os comentários em sua página no Instagram. Entre as mensagens deixadas pelos internautas, há muitas dizendo que a artista se perdeu no jogo e que causou o próprio cancelamento ao se aliar com as pessoas erradas.

Essa foi a primeira vez que Kally Fonseca participou de um reality show. Ao longo de quase dois meses de jogo, a vocalista do Cavaleiros do Forró não conseguiu vencer nenhuma prova, seja a dos poderes do lampião ou a do fazendeiro, saindo de mãos vazias da competição.

Agenda do eliminado

Kally Fonseca cumpre uma agenda de entrevistas nos próximos dias após sua eliminação. A primeira é logo depois do fim do programa ao vivo na Record, quando a cantora conversar com Lucas Selfie na "Cabine de Descompressão". O papo é transmitido exclusivamente para os assinantes do PlayPlus, que poderão acompanhar as primeiras percepções da loira depois de deixar o confinamento.

Quem não for assinante da plataforma de streaming poderá assistir a Live do Eliminado, na sexta-feira, transmitida gratuitamente para o público nas redes sociais de A Fazenda 15 e também no YouTube. O papo também é comandado por Lucas Selfie, que aborda mais alguns dos principais momentos da trajetória da ex-peoa na competição.

Por fim, Kally Fonseca participa do quadro "A Fazenda - Última Chance", no programa Hora do Faro, onde será sabatinada por um time de jornalistas, além de distribuir plaquinhas com adjetivos positivos e negativos para os peões que seguem no jogo.

Cabine de Descompressão

Quando: hoje, logo após o programa ao vivo

Onde: no PlayPlus

Live do Eliminado

Quando: sexta-feira, 1º, às 21h

Onde: YouTube, R7, Kwai e Facebook

A Fazenda - Última Chance na Hora do Faro

Quando: domingo, 3, às 15h30

Onde: na Record

Quem continua em A Fazenda 15?

Restam onze peões no reality show, que começa a acelerar o ritmo em breve para eliminar mais de um participante por semana. A grande final de A Fazenda está marcada para 21 de dezembro, quinta-feira, quando o público escolherá quem deve levar o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Homens: André Gonçalves (ator); Cezar Black (ex-BBB); Radamés Furlan (jogador de futebol); Sander Mecca (cantor); Shayan Haghbin (ex-Casamento às Cegas); Tonzão Chagas (cantor); WL Guimarães (influenciador digital) e Yuri Meirelles (modelo).

Mulheres: Lily Nobre (filha de Dudu Nobre); Márcia Fu (jogadora do vôlei); Jaquelline (ex-BBB) e Nadja Pessoa (influenciadora digital).

