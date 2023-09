Quem saiu de A Fazenda 2023: Nathalia Valente é 1ª eliminada

Nathalia Valente se deu mal na votação e foi quem saiu de A Fazenda 15 nesta quinta-feira, 28 de setembro. O resultado da primeira berlinda foi ao vivo na Record TV e a peoa somou apenas 5,77% dos votos, o que não foi suficiente para sua permanência no jogo. Rachel Sheherazade e Lucas Souza eram seus adversários de disputa e conseguiram continuar na briga pelo R$ 1,5 milhão.

Nathalia foi quem saiu de A Fazenda 2023

Nathalia deixou o programa cedo, ela não conseguiu se salvar da roça desta semana e foi a primeira eliminada da temporada. A famosa acabou caindo na berlinda por conta de Lucas Souza, que a puxou da baia na formação de berlinda da última terça, 26.

Nathalia Valente fez parte do elenco regular da temporada. Ela não esteve entre os participantes que precisaram conquistar sua vaga por meio do Paiol e teve a sorte de entrar na sede logo no começo do jogo com as demais celebridades escolhidas pela produção para a edição. A jovem acabou se aproximando de Yuri Meirelles, modelo conhecido por ter participado do videoclipe Funk Rave de Anitta, e logo se envolveu com o rapaz.

Nathalia e Yuri se tornaram o primeiro casal da temporada pouco depois da estreia do programa. Após a vitória do famoso na primeira prova do fazendeiro, os dois foram para o edredom. Depois, o clima de romance continuou e eles permaneceram juntos no confinamento, o que durou pouco, já que Nathalia foi quem saiu de A Fazenda 15 logo na primeira berlinda.

O romance da dupla em A Fazenda 15 acabou causando confusão fora do confinamento. Após os dois se beijarem e partirem para o edredom na semana passada, o cantor Kaio Viana, ex-namorado da TikToker fez reclamações e acusações contra ela nas redes sociais. Ele expôs alguns prints de conversas que teve com a garota antes dela entrar no reality show e comentou que Nathalia lhe disse que não ficaria com ninguém no programa e pediu que ele não a esquecesse. "Ainda bem que eu não acreditei em nada do que ela falou", escreveu nos stories após o desabafo.

Outro momento que marcou a curta estadia de Nathalia Valente em A Fazenda 15 foi sua puxada para a baia. Ela foi enviada para a moradia do cavalo Colorado no último domingo, 24, depois da realização da primeira prova de fogo da temporada. A jovem não chegou a participar da disputa, mas foi escolhida por Rachel Sheherazade, que teve o poder de decidir uma das vagas da baia da semana por ser a melhor sabotadora da disputa.

A escolha de Rachel incomodou alguns participantes e gerou atritos. A ex-jogadora de vôlei Marcia Fu chegou a brigar com a jornalista por não concordar com a decisão da colega de confinamento e defendeu a tiktoker. E foi bem a ida de Nathalia para a baia que acabou a transformando em quem saiu de A Fazenda 15. Ela só acabou na berlinda porque foi puxada por Lucas, que como segundo roceiro tinha a missão de mandar alguém da baia direto para a roça.

Para o azar da jovem, ela foi vetada pouco depois por André Gonçalves, que se tornou o quarto roceiro ao sobrar no Resta Um. Assim, ela foi direto para a disputa de permanência, enquanto Rachel, Lucas e André ganharam a chance de escapar com a prova do fazendeiro e o ator levou a melhor.

Agenda da eliminada

Após se tornar quem saiu de A Fazenda 15, a primeira entrevista de Nathalia Valente será no Cabine de Descompressão, que começa logo depois da eliminação no programa ao vivo da Record. Não há horário exato para o bate-papo com o apresentador Lucas Selfie, mas ele costuma começar depois de 00h30 e pode atrasar caso o reality show demore demais para informar o resultado da roça da semana.

Para assistir a entrevista da primeira eliminada de A Fazenda 15 é é necessário ser cliente do plano mensal de R$ 15,90, pois é um conteúdo exclusivo para assinantes. Se você assina o serviço para ter acesso às câmeras 24 horas do reality show, já tem o acesso liberado. Geralmente, o Cabine de Descompressão tem até meia hora de exibição. Se você perder a transmissão ao vivo, poderá conferir depois na plataforma streaming.

Depois do Cabine de Descompressão, Nathalia Valente encontrará Lucas Selfie mais uma vez, agora para a Live do Eliminado. Essa entrevista é mais comprida, tem mais de uma hora de duração, e é gratuita. A exibição é realizada no Youtube, redes sociais do programa, R7.com e também no Playplus. Ela pode ser conferida ao vivo, às 21h, ou depois se preferir.

Quem saiu de A Fazenda 15, Nathalia também vai participar do quadro A Fazenda - Ultima Chance no programa de Rodrigo Faro. A exibição do programa é aos domingos, a partir das 15h30, depois do Cine Maior.

1 - Cabine de Descompressão - Madrugada de quinta para sexta-feira, após A Fazenda 15 ao vivo

2 - Live do Eliminado - Sexta-feira, 21h00

3 - A Fazenda - Ultima Chance no Rodrigo Faro - Domingo, 15h30

Vote - Enquete: quem vai ganhar A Fazenda 15?