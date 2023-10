R7.COM: Como votar R7 + enquete 2ª roça de A Fazenda 15

O público é quem decide o resultado das berlindas de A Fazenda 15 e para participar dessa etapa do jogo é só votar no R7, site oficial da emissora. Agora que a votação da 2ª roça está a todo vapor entre Laranjinha, Sander Mecca e Tonzão Chagas, vamos te ensinar o passo a passo para você salvar o competidor que quer que continue no reality show da Record.

Quem está na frente para sair na 2ª roça

Sander Mecca é quem está na frente para sair de A Fazenda 15, conforme aponta a parcial da enquete DCI. A votação está aberta desde a madrugada e o resultado oficial será revelado ainda nesta quinta-feira, durante o programa ao vivo de A Fazenda 15.

Laranjinha esteve na liderança da votação de A Fazenda 15, mas caiu para a segunda posição. Tonzão Chagas é o peão com a menor rejeição e pode ser quem fica no reality show hoje. É preciso saber como votar no R7 para salvar um peão da roça.

Veja a parcial em tempo real da enquete A Fazenda 15:

Parcial da enquete A Fazenda 15

Como votar em A Fazenda 15 pelo computador no R7.com

A votação no R7.com é de graça e ilimitada. Você não precisa criar uma conta no site, então o processo é bem rápido e simples. É importante lembrar que as enquetes de A Fazenda 15 são para ficar, então você vai salvar um peão. Os competidores com as maiores porcentagens na noite de eliminação continuam no jogo, enquanto aquele confinado que ficou em terceiro lugar com o menor percentual volta para casa.

Nesta segunda roça da temporada, competem Tonzão Chagas, que foi indicado pelo fazendeiro André Gonçalves e depois vetado da prova do fazendeiro, Laranjinha, o puxado da baia, e Sander Mecca, que sobrou no Resta Um. Jaquelline havia caído na berlinda ao ser a mais votada da sede, mas se salvou ao conquistar o chapéu de chefona da casa.

Passo a passo - Como votar R7 pelo computador

Passo 1 - A primeira etapa para votar em A Fazenda 15 pelo R7 é acessar o site no endereço https://www.r7.com/. Em seguida, você vai precisar clicar na aba do reality show na aba do cantor superior direito do portal. Se preferir, você pode ir direto para esta página pelo link https://afazenda.r7.com/a-fazenda-15;

Passo 2 - Em seguida, você verá a enquete "Quem você quer que fique em A Fazenda?" logo no começo da página, mas se ocorrer algum erro, também é possível encontrá-la na aba "Votação";

Passo 3 - Agora que você já clicou na enquete para ficar de A Fazenda 15, você precisará selecionar o participante que quer salvar no jogo. Em seguida, selecione a caixinha "sou humano" para passar pela verificação de robôs e então confirme sua decisão com o botão "votar";

Passo 4 - Assim que seu voto for computado, você receberá uma mensagem do site de confirmação. Depois, você estará livre para apertar o botão "votar novamente" e repetir o processo para votar quantas vezes quiser. Não há restrição por IP, então não se preocupe com limite de votos.

Votação R7 de A Fazenda 15 pelo celular

Para votar no R7 na enquete de A Fazenda 15 pelo celular você poderá usar o navegador de sua preferência no seu aparelho ou instalar o aplicativo do R7.com. Para quem procura votar com agilidade, usar o site é mais rápido e fácil que o app, pois só o que ele faz é te direcionar para a versão mobile online. Mesmo assim, vamos te ensinar as duas versões.

Como votar R7 pelo site no celular

Passo 1 - Acesse https://www.r7.com/ pelo seu navegador, depois acesse a aba de A Fazenda 15 na lateral esquerda do site e clique na aba "votação". Você verá a enquete logo de cara com as opções da roça da semana;

Passo 2 - Agora, clique em Laranjinha, Sander ou Tonzão para salvar um deles da berlinda. Em seguida, é só selecionar a caixinha "Sou humano" para confirmar que não é um robô e termine o processo com o botão "Votar";

Passo 3 - Após ler a mensagem "Voto computado com Sucesso!" você pode fechar a página ou apertar o botão "Votar novamente" para repetir o processo quantas vezes quiser.

Como votar R7 pelo aplicativo

Passo 1 - Vá na loja de aplicativos do seu celular e procure pelo R7. Após a instalação, aperte "abrir". Agora, você receberá algumas instruções do aplicativo será informado sobre as funções de cada aba, entre outros detalhes. Se não quiser conferir essa etapa, é só apertar "pular";

Passo 2 - Depois de chegar ao final das instruções do aplicativo ou ter pulado as informações, aperte o botão "entendi" para seguir em frente. Você será redirecionado para uma página em que selecionará os temas que deseja receber notificação no aplicativo. Se desejar, pode pular esta etapa também sem preencher;

Passo 3 - A enquete de A Fazenda 15 estará logo no começo da página inicial do site, clique nela. Você será redirecionado para o site do R7, clique no participante que deseja salvar da roça e depois passe pela verificação de robôs. Por último aperte "votar" e repita o processo se desejar.

Vote - Enquete A Fazenda 2023 quem fica + votação R7 da segunda roça