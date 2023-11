R7.com votação A Fazenda 2023: parcial da porcentagem da 8ª roça

A votação da 8ª roça de A Fazenda 2023 segue aberta no R7, onde o público pode escolher entre Lucas Souza, Márcia Fu e Sander Mecca. As enquetes extraoficiais já indicam qual dos três peões deve deixar o confinamento na noite desta quinta-feira, 16, ao receber o menor número de votos.

Como está a parcial da votação de A Fazenda 2023 no R7?

Sander Mecca é o mais cotado para ser eliminado na 8ª roça, de acordo com a enquete do DCI. Até as 16h, o cantor contava apenas com 15,8% dos votos para permanecer, um número bem distante dos adversários. A pesquisa já acumula mais de 85 mil votos até o momento.

O ex-Twister caiu na berlinda ao sobrar na dinâmica do Resta Um. Apesar de não ser rejeitado nas redes sociais, o artista deu o azar de cair em uma disputa com dois peões bem mais populares, que estão fazendo sucesso entre os espectadores do programa.

Quem lidera a disputa é Lucas Souza, que está com 54% dos votos. O ex-marido de Jojo Toddynho foi indicado através do Poder da Chama Branca, que estava com Cézar Black. O enfermeiro optou por deixar de ficar imune para ter a chance de mandar um peão para a berlinda.

Márcia Fu também não corre risco de sair do programa. A ex-jogadora de vôlei está na segunda posição, com 30,2% dos votos e deve ganhar uma nova chance na competição por R$ 1,5 milhão. A atleta foi a mais votada pelos colegas, com sete votos, e ocupou o segundo banquinho. Ela foi vetada da Prova do Fazendeiro por Sander e ficou de fora da disputa.

Parcial votação A Fazenda 15 DCI - 16h

Lucas Souza: 54%

Márcia Fu: 30,2%

Sander Mecca: 15,8%

Enquete UOL A Fazenda 2023 aponta saída de Sander

O cenário também é desfavorável para Sander Mecca na enquete do UOL, que soma 41 mil votos. O cantor tem apenas 14,71% da preferência do público e poucas chances de permanecer no programa, já que seria necessária uma grande reviravolta na votação.

Lucas Souza e Márcia Fu também estão com uma alta quantidade de votos. O influenciador digital está em primeiro lugar com 48,30% dos votos, enquanto a atleta já recebeu 37%.

O cenário é o mesmo no Diário do Nordeste, que recebeu um pouco mais de 2 mil votos. Sander está na última posição com 7,10% dos votos, enquanto Lucas tem 47,80% e Márcia 45,10%.

UOL

Lucas Souza: 48,30%

Márcia Fu: 37%

Sander Mecca: 14,71%

Diário do Nordeste

Lucas Souza: 47,80%

Márcia Fu: 45,10%

Sander Mecca: 7,10%

Como votar no R7?

A votação no R7 segue aberta até a noite desta quinta-feira e será encerrada apenas alguns minutos antes do anúncio do eliminado da vez. Até lá, o público pode continuar participando da enquete oficial no site de forma ilimitada. Vale lembrar que o portal da emissora é o único que contabiliza de fato os votos para a eliminação - as pesquisas extraoficiais não têm qualquer influência.

Passo 1: acesse o site do R7 no navegador se sua preferência, seja no computador ou celular;

Passo 2: clique em 'A Fazenda 15' na aba superior para ser redirecionado para a página exclusiva sobre o reality show no R7;

Passo 3: a votação aparecerá logo na página inicial. Clique nas fotos do participante que você quer que fique em A Fazenda 2023 e faça a validação de segurança clicando em 'sou humano'. O sistema era pedir que você escolha as imagens indicadas. Feito isso, confirme o voto;

Passo 4: o sistema irá computar o voto em poucos segundos. Para participar de novo, clique em 'votar novamente'.