R7 votação A fazenda 15: porcentagem do Paiol atualizada agora

A disputa entre os paioleiros pelas quatro vagas em A Fazenda 2023 já começou. Com a votação aberta no R7 desde a noite da última segunda-feira, 18, o público já está começando a escolher quem merece entrar para o elenco do reality rural. A parcial da porcentagem já indica quem são os favoritos dos internautas e quem deve subir para a sede nos próximos dias.

Quem vai do Paiol para A Fazenda 2023?

Os quatro participantes que lideram a votação do Paiol são Nadja Pessoa, Shayan Haghbin, JP Venancios e Alicia X, de acordo com os votos da enquete do DCI até as 17h30 desta terça-feira.

Nadja Pessoa, de 35 anos, está em primeiro lugar. A empresária e influenciadora digital é uma figurinha repetida em A Fazenda, tendo participado da 10ª temporada em 2018. Ela era uma das favoritas para vencer a temporada daquele ano, mas foi expulsa após chutar a perna de Caique Aguiar durante uma discussão.

Mesmo com a expulsão, Nadja foi convidada para ter seu próprio programa na plataforma de streaming PlayPlus, o "Tudo ou Nadja". A loira também participou de outros dois realities da emissora: "Ilha Record" e "Power Couple Brasil".

O segundo lugar pertence a Shayan, de 32 anos. Para quem não se lembra, o iraniano esteve em A Fazenda 14 no ano passado, mas foi expulso após uma briga com Tiago Ramos. Muitos internautas alegaram que a eliminação foi injusta e que o rapaz estava apenas se defendendo diante da agressão provocada pelo modelo.

Haghbin ficou conhecido por ter participado da primeira temporada do reality show "Casamento às Cegas Brasil". O rapaz também é empresário.

JP Venancios, de 24 anos, ocupa a terceira posição. O participante é humorista e influenciador digital, somando mais de 200 mil seguidores no Instagram e outros 3,5 milhões no Kwai, onde seus vídeos frequentemente viralizam. O jovem ficou conhecido por mostrar de forma bem humorada sua rotina no interior da Paraíba.

O quarto lugar é ocupado por Alicia X, de 23 anos. A jovem é irmã de MC Daniel, cantor conhecido entre os fãs de funk. Alicia Marchi é atriz, cantora e influenciadora digital, somando mais de 400 mil seguidores em sua página no Instagram.

Quando termina a votação do Paiol?

O público tem até a noite de quinta-feira, 21, para votar em dois homens e duas mulheres. Os quatro com a maior porcentagem de votos entrarão para o elenco de A Fazenda 2023, enquanto os outros seis voltarão para casa.

Este é o segundo ano em que a dinâmica do Paiol é realizada. Além dos 18 peões confirmados no elenco de A Fazenda 2023, a produção escolhe mais dez para ficarem confinados durante três dias em um cômodo do lado de fora da sede. Durante esse período, eles devem convencer o público de que merecem entrar no programa.

Os mais votados pelos internautas entrarão na casa na quinta-feira, durante o programa ao vivo, como nos anos anteriores. O público acompanhará ao vivo as reações dos participantes.

Esta é a primeira vez que o Paiol é realizado com dez participantes. Nos anos anteriores, eram apenas cinco personalidades da mídia convidadas para disputarem uma vaga no elenco.

Enquanto a votação permanece aberta, a audiência pode acessar o site do R7 para escolher suas celebridades favoritas. Não é necessário ter um cadastro; basta localizar a votação na página inicial do reality show.

Passo 1: acesse o site do R7 no navegador se sua preferência, seja no computador ou celular;

Passo 2: clique em 'A Fazenda 15' na aba superior para ser redirecionado para a página exclusiva sobre o reality show no R7;

Passo 3: entre na página 'votação', clique nas fotos dos participantes que você quer que entrem para A Fazenda 2023 e faça a validação de segurança clicando em 'sou humano'. O sistema era pedir que você escolha as imagens indicadas. Feito isso, confirme suas escolhas;

Passo 4: o sistema irá computar o voto em poucos segundos. Para participar de novo, clique em 'votar novamente'.

