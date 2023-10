Rachel causa punição e dá início à briga generalizada em A Fazenda 15

Nesta manhã de quinta-feira, 19, o feno pegou fogo no reality show rural da Record e Rachel Sheherazade e Jenny Miranda discutiram feio. A jornalista se negou a fazer a atividade que a fazendeira da semana separou para ela e por isso os peões acabaram punidos, o que causou revolta.

+ Rachel Sheherazade é expulsa

Qual punição Rachel causou em A Fazenda 15?

Rachel não realizou o trato das ovelhas e os peões acabaram punidos ao ficarem sem gás durante 48 horas. Logo depois da infração da loira, a produção convocou os participantes para a sala do confinamento e informou a consequência.

Sem gás na casa, os peões são obrigados a usar o fogão a lenha, que é bem mais trabalhoso. Por conta disso, muitos se revoltaram com a situação. Após serem informados sobre a punição, competidoras como Lily Nobre e Marcia Fu bateram palmas para Rachel e soltaram críticas: "que beleza Rachel, parabéns". Nadja Pessoa também se revoltou e gritou: "se toca, quer ficar dondoca vai para casa. Você tem que cumprir o que o fazendeiro fala. Aqui não é lugar de patricinha, dondoca não".

Rachel Sheherazade não se afetou com as críticas e leu em voz alta a informação deixada pela produção no telão: "se alguma obrigação não for cumprida pelos encarregados, é o fazendeiro que fica responsável pela realização da mesma. Se nem o fazendeiro cumprir, haverá punição. Pronto, bom que estava aí para todo mundo ler".

Após as acusações de Nadja Pessoa, Lucas Souza defendeu Sheherazade e discutiu com a empresária: "tem que ter respeito pelas pessoas, ela é uma mulher de 50 anos". Nadja usou Marcia Fu de exemplo, que tem 54 anos, e a própria ex-jogadora de vôlei se citou por ter realizado tarefas difíceis na casa para criticar a atitude da jornalista de não trabalhar.

Enquanto a discussão rolava, Lucas disse que era necessário ter empatia com quem não estava com condições de fazer algumas atividades, enquanto alguns "marmanjos" descansavam. Rachel puxou o colega de confinamento para fora da sede para tentar apartar a confusão.

Por que Raquel e Jenny brigaram em A Fazenda 15?

A confusão que resultou na punição de 48 horas aos confinados de A Fazenda 15 começou durante a distribuição de tarefas desta manhã. Jenny selecionou Rachel para tratar as ovelhas, mas a jornalista disse que não queria ter função essa semana, pois nos últimos dias cuidou do lixo e estava cansada. A mãe de Bia Miranda não cedeu e colocou a jornalista na atividade mesmo assim.

Rachel se negou a cumprir a ordem e avisou aos confinados que não cuidaria do trato dos animais e que se Jenny como fazendeira não assumisse a tarefa, eles seriam punidos. Depois, a loira reclamou também que alguns participantes estão há mais de uma semana sem trabalhar.

Ao retornarem para a sede, Rachel e Jenny brigaram feio, trocaram gritos, xingamentos e acusações. Pouco depois, deu o horário do cuidado das ovelhas e como prometido Sheherazade não desceu para cuidar dos bichos. Após o último aviso da produção, foi tocado o alerta sonoro de punição da produção.

Em papo com André Gonçalves pouco depois do anúncio da punição, Rachel Sheherazade afirmou: "vai ser uma [punição] por dia se ela não levantar o traseiro dela para fazer".

A divisão de tarefas é realizada nas quintas e dura até a quarta-feira, quando uma nova prova do fazendeiro é realizada. Se Rachel cumprir a promessa de não cuidar das ovelhas em nenhum dos próximos dias, os peões ainda podem receber muitas punições.

VEJA - A Fazenda 15: Rachel e Jenny brigam e jornalista cita Bolsonaro