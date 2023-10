Rachel Sheherazade é expulsa de A Fazenda 15 após agressão

A jornalista Rachel Sheherazade foi expulsa de A Fazenda 15 no início da tarde desta quinta-feira, 19, depois de uma briga com Jenny Miranda. A famosa, que estava em alta entre o público do reality, foi chamada pela produção após admitir ter colocado "a mão na cara" da fazendeira durante a treta.

Por que Rachel Sheherazade foi expulsa de A Fazenda 15?

O anúncio da expulsão de Rachel Sheherazade foi feito aos peões logo após a jornalista ser chamada pela produção. O reality show já havia anunciado no site do R7 que a roça desta semana estava cancelada, mas ainda não havia especificado os motivos. Uma série de tretas entre a loira e Jenny Miranda marcaram a manhã de hoje, que teriam resultado em uma agressão por parte da repórter.

A discussão começou quando Jenny Miranda, que venceu a Prova do Fazendeiro, distribuiu as tarefas da semana entre os peões. A influenciadora digital escolheu Rachel para cuidar das ovelhas, mas a ex-âncora se recusou pois já havia feito o trato dos animais nos últimos dias.

Os participantes não podem se recusar a fazer as tarefas delegadas pelo fazendeiro, o que gerou uma punição de 48 horas sem gás para todos os confinados. O clima ficou ainda mais tenso, gerando outras brigas entre Jenny e Rachel. Um trecho viralizou na web na qual a repórter disse que "não teve medo do presidente da república", quem dirá da mãe de Bia Miranda.

Logo depois a confusão, Rachel conversava com André Gonçalves e Lucas Souza na casa da árvore quando admitiu ter colocado a mão no rosto da rival. "Tive que botar a mão aqui na cara dela, na boca dela assim [mostrou com gesto no rosto]. Aí ela não esperava que fizesse isso. Não botei a mão nela assim para sair de perto de mim", disse.

A própria jornalista afirmou que a produção deveria chamá-la para conversar, assim como fez com Jenny. "Não quero ficar se a minha integridade física for ameaçada", afirmou.

O sinal do Playplus foi cortado durante alguns minutos. Quando as câmeras voltaram, Jenny Miranda leu o comunicado emitido pela produção anunciando a saída de Rachel. "São proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada contra a Fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo. A cena que levou a direção a tomar essa decisão será mostrada para o público no programa de hoje", leu a influenciadora digital.

Que horas começa A Fazenda hoje?

O programa de hoje começa às 22h45, horário de Brasília, logo após o seriado "Quando Chama o Coração". Às quintas-feiras, o reality show é dedicado a roça da semana, mas, hoje, a edição deve ser diferente. A berlinda está cancelada, e a apresentadora Adriane Galisteu deve explicar ao público o que aconteceu durante a manhã de hoje que culminou na expulsão de Rachel Sheherazade.

Nesses casos, a edição mostra a linha do tempo dos acontecimentos entre as participantes envolvidas e, algumas vezes, até a conversa que a produção teve com ambas as peoas antes de optar pela expulsão. Além disso, devem ser exibidas as cenas da repercussão entre os confinados após a vitória de Jenny Miranda na Prova do Fazendeiro e tudo o que rolou após a saída da repórter.

A votação no R7 já está suspensa. Ainda não há informações se o cronograma desta semana será alterado, o que também deve ser informado durante o programa ao vivo de hoje.

