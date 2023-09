Rachel Sheherazade vai sair de A Fazenda 2023? `

Jornalista ficou abalada após briga com Kamila Simioni

A jornalista Rachel Sheherazade, 50, está emocionalmente abalada após a briga com Kamila Simioni na última terça-feira, 19, e também por estar com saudades dos filhos. A loira cogitou tocar o sino para deixar o confinamento, mas foi acolhida pela jogadora de vôlei Márcia Fu, que prestou apoio à amiga e lhe deu forças para seguir no jogo.

Por que Rachel Sheherazade quer sair de A Fazenda 2023

Durante uma conversa com outros peões de A Fazenda 2023, Rachel Sheherazade demonstrou estar abalada com os últimos acontecimentos do confinamento. Jenny Miranda e André Gonçalves perguntaram se a jornalista estava bem, e a loira afirmou estar com a energia baixa por ter dormido pouco.

Ainda pela manhã, Radamés Martins contou a Sander Mecca que conversou com a jornalista e que ela expressou o desejo de desistir do confinamento. "Ela está desestabilizada, está mal mesmo. Ela, inclusive, já falou para mim hoje, por duas vezes, que tem vontade de sair", disse.

Rachel seguiu chateada durante a tarde e foi conversar com Márcia Fu, que a aconselhou a continuar no programa. "Tem dia em que a gente está cansada. Tem dia que a gente está aborrecida. Tem outro dia em que os outros pisam na gente, a gente engole, faz de conta que não está escutando, faz de conta que não está passando por apertos. Eu estou aqui me reinventando, mas não perdendo a minha essência!", disse.

Sheherazade continuou chorando durante a conversa e também contou com o apoio de Jaquelline Grohalski e Henrique Martins. Márcia brincou com a amiga e disse que "ia dar um coça" caso ela desistisse do programa: "Pode parando, que isso, gata? Bonitona, inteligente, tem opinião, carreira brilhante".

Mais tarde, a loira também foi conversar com Cariúcha na casa da árvore. A cantora afirmou gostar da jornalista, independentemente da briga com Simioni.

Rachel Sheherazade e Kamila Simioni brigaram após a jornalista afirmar que não conhecia os demais participantes, com exceção de André Gonçalves. A empresária não gostou da declaração da rival e disse para Cariúcha que sentiu vontade de "levar a mão" na cara da repórter. A loira foi tirar satisfação, o que rendeu um desentendimento entre as duas.

Assista ao momento em que Rachel pensa em desistir de A Fazenda 2023:

Márcia Fu falando que vai dar uma coça na Rachel se ela tocar o sino #AFazenda15 pic.twitter.com/rtxDyHsqTy — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) September 20, 2023

