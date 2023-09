Resultado quem ganhou o Paiol A Fazenda 15: Black, Shay, Nadja e Alícia

O anúncio de quem ganhou o Paiol foi feito nesta quinta-feira, 21, e quatro dos dez participantes da dinâmica garantiram vagas em A Fazenda 2023. Os mais votados pelo público entram de vez no jogo e concorrem ao prêmio milionário junto com os demais peões. Quem foram os escolhidos? Confira!

Quem vai do Paiol para A Fazenda 2023?

Os quatro escolhidos pelo público foram: Cezar Black (22.8%), Nadja Pessoa (34,26%), Shay (39,27%) e Alícia X (27,01%). Os mais votados deixaram o Paiol e foram direto para a sede, onde os outros 18 peões estão confinados desde segunda-feira. Os seis participantes que não foram escolhidos pelo público estão eliminados.

A chegada na sede dos dois homens e das duas mulheres mais votadas foi transmitida ao vivo no final do programa, assim como nos anos anteriores. O público acompanhou as reações dos peões, que agora ganham mais concorrentes.

A votação aconteceu entre segunda e quinta-feira no site do R7. Ao longo dos três dias, os participantes do Paiol também participaram de dinâmicas para colocar um pouco mais de "fogo no feno" com os famosos que já estão no jogo.

O jogo começa de fato após a entrada dos quatro do Paiol. A primeira roça será formada na próxima terça-feira, quando o fazendeiro Yuri Meirelles deverá indicar um rival para a berlinda. Os demais roceiros serão escolhidos através da votação aberta, puxada da baia e dinâmica do resta um. Mais detalhes devem ser explicados pela apresentadora Adriane Galisteu nos próximos dias.

Enquanto isso, os peões curtirão a primeira festa da edição na sexta-feira, 22. O tema da comemoração será o aplicativo de vídeos que patrocina o reality show.

Programação de A Fazenda

Agora que o time está completo, A Fazenda começará a realizar as dinâmicas todas as semanas. A primeira Prova do Fazendeiro foi realizada na quarta-feira, dia 20.

Segunda-feira: Prova de Fogo. Os peões competem pelo poder da chama, que oferece vantagens durante a formação da roça. Os famosos que perderem a prova vão direto para a baia.

Terça-feira: formação de roça. O fazendeiro indica um rival, enquanto os demais peões também votam em mais uma pessoa. Além disso, há a puxada da baia e a dinâmica do resta um para decidir o quarto roceiro.

Quarta-feira: Prova do Fazendeiro. Os quatro roceiros participam da disputa, e o vencedor não apenas se livra da roça, mas também se torna o novo líder da semana.

Quinta-feira: eliminação. Os três roceiros recebem o veredito do público, e quem tiver o menor percentual de votos para ficar deixa o programa.

Sexta-feira: flash da festa ao vivo. O programa tem menor duração.

Sábado: exibição dos melhores momentos da festa.

Domingo: compilação dos melhores momentos da convivência entre os peões.

Como assistir A Fazenda 2023 24 horas?

Os fãs fervorosos do programa podem acompanhar a rotina dos peões 24 horas por dia através do Playplus. Para isso, é necessário ter uma assinatura paga.

Passo 1: Acesse o Playplus no navegador do seu celular ou smartphone (https://www.playplus.com/) ou baixe o aplicativo na App Store ou Google Play.

Passo 2: Clique em 'Plano Playplus R$15,90'. Crie sua conta preenchendo os dados: nome, e-mail e crie uma senha, ou opte por usar os logins do Facebook e Google.

Passo 3: Insira a forma de pagamento. A plataforma aceita cartões de crédito.

Passo 4: Com a conta criada, basta ir à tela inicial e acessar o menu de A Fazenda quando o programa estiver no ar. A plataforma deve disponibilizar o sinal a partir do primeiro dia do reality.

