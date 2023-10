Roça cancelada após expulsão de Rachel Sheherazade

A votação da quarta roça de A Fazenda 15 foi cancelada pela produção. A decisão acontece após Rachel ser expulsa por agredir Jenny nesta quinta-feira, 19 de outubro. A emissora encerrou a votação no R7, chamou Rachel para conversar, e anunciou a expulsão aos confinados.

André, Kally e Nadja estavam na roça, mas ainda não há informação se haverá uma nova votação ou se a berlinda foi apenas pausada. A eliminação estava prevista para ocorrer hoje.

Rachel Sheherazade foi expulsa | roça cancelada

Rachel Sheherazade foi expulsa de A Fazenda 15 na tarde desta quinta-feira, 19 de outubro, após agredir Jenny. As duas começam a bater boca pela manhã por que a jornalista não quis fazer a tarefa ordenada pela fazendeira, o que criou punição e uma série de discussões com a casa.

Ao longo do dia, as agressões verbais continuaram e Jenny teria partido para cima de Rachel e a jornalista teria empurrado a boca de Jenny. Para os telespectadores, a mãe de Bia Miranda teria forçado a narrativa de agredida.

A expulsão da participante vem como um susto para os fãs do programa que já tinham eleito a jornalista como a favorita para ganhar a edição.

Veja o vídeo em que a produção comunica aos participantes que Rachel Sheherazade foi expulsa:

Com a saída de Raquel e com a roça cancelada, o programa segue com os seguintes peões: Nadja,

Lucas, Radamés, Simioni, Kally, Sander, WL, Jenny, Marcia Fu, Henrique Martins, Shay, Tonzão, Cezar Black, Alicia, Lily Nobre, André Gonçalves e Yuri.

