Roça dupla: como será a 12ª berlinda da Fazenda 15

A 12º roça da Fazenda 15 se forma na terça-feira, 12/12. Jaquelline é a fazendeira e está imune, mas o que a peões ainda não sabem é que a berlinda será dupla.

Como vai ser a roça dupla?

Nessa semana, a berlinda terá cinco peões e não três, e como a votação do reality show é para ficar, serão eliminados os dois peões com menos votos. A dinâmica foi revelada pelo diretor do programa Rodrigo Carelli na tarde de sexta-feira, 8, em sua conta oficial do Twitter.

O diretor disse que o poder branco vai ser crucial nesta formação da 12ª roça, então ele deve afetar diretamente os nomes que vão estar nos banquinhos de roceiros.

Com a eliminação dupla de quinta-feira, 14, o restartarão 8 confinados. Se repetir a método das edições passadas, a partir daí o reality show deve acelerar seu cronograma e contar com mais roças seguidas ou então outra eliminação dupla, já que a grande final só conta com 4 participantes.

Em reta final, que dia acaba A Fazenda 15?

A grande final de A Fazenda 15 está marcada para o dia 21 de dezembro, uma quinta-feira. Como sempre, ela será ao vivo na Record TV e deve começar no horário habitual do reality show, às 22h45, depois de Quando Chama o Coração.

Diferentemente das roças semanais, que contam com apenas 24 horas de votação, o público ganha mais tempo para votar na grande final, que mantém a enquete oficial no ar durante 48 horas. O R7.com não apresenta parciais e só revela seus números durante o anúncio do grande vencedor.

O campeão da temporada levará para casa a mesma quantia que os vencedores das últimas edições, R$ 1,5 milhão, e o vice-campeão sairá do confinamento com um carro 0km. Já o terceiro e quarto lugar não ganharão nenhum prêmio em especial, apenas o que acumularam de prêmios e cachê ao longo da temporada.