Sem treta? Como foi a última festa da Fazenda 2023 com elenco

A última festa de A Fazenda 15 marcou a madrugada desta quarta-feira, 20, e trouxe todos os peões da edição de volta para a confraternização. Diferentemente do que muitos imaginavam, esse último encontro do elenco não foi marcado por tretas.

A reunião contou com o show do Grupo Samba 90 Graus, formado por Netinho de Paula, Chrigor e Márcio Art, e acabou em reconciliações a dois dias da grande final, dia 21 de dezembro.

O que aconteceu com Simioni e Marcia Fu

O público aguardava por uma grande briga entre Simioni e Marcia Fu na última festa da Fazenda 15, já que as duas brigaram na "lavação de roupa suja" e em entrevista ao Link Podcast a empresária até falou em cavar a expulsão da ex-jogadora de vôlei, mas nada disso aconteceu. A noite até começou tensa, com Simioni chamando a ex-aliada de "falsa", mas depois a dupla conversou e Fu pediu desculpas.

No momento da DR, Simioni reclamou que era amiga de Marcia Fu e ficou muito chateada por conta da ex-atleta ter inventado fofoca dela pelas costas, mas a finalista justificou: "foi mal, eu estava jogando tá bom, foi mal. Quando eu estou jogando, não tenho amigo, não tenho colega".

"Tinha que ser comigo? Sempre fui sua amiga Marcia. Eu tava com ódio", respondeu a empresária. "Eu sei, me desculpa, não fica brava comigo", completou a ex-jogadora. "Que vontade de te esganar. Você é falsa", disse Simioni, que ouviu como resposta em tom de brincadeira: "eu sou".

Para encerrar a desavença entre elas, Simioni sugeriu: "vamos combinar um negócio, se você ganhar o prêmio você vai dividir comigo". "Se eu ganhar, te dou R$ 50 mil", confirmou Marcia. Até Nadja, que também teve problemas com Marcia Fu no programa se acertou com a ex-jogadora durante a festa da Fazenda 15. Ao ver Simioni e a finalista conversando, ela chegou na dupla e brincou: "não tem como não gostar dela [Marcia], admita".

E Simioni não foi a única que Marcia Fu prometeu dar dinheiro durante a última festa da Fazenda 15. A ex-atleta também se desculpou com Radamés por atitudes que teve com o jogador de futebol no confinamento e disse que vai dar R$ 100 mil para ele se vencer o programa.

Cariúcha e Jaquelline se acertam na festa da Fazenda

Outra treta que o público esperava acontecer era entre Cariúcha e Jaquelline, já que a rival de Jojo Todynho teve muitas brigas com Lucas Souza no programa, que se tornou affair da ex-BBB no reality show. Os dois tem briga até mesmo fora do confinamento, pois Cariúcha revelou nas redes agora em dezembro que foi processada pelo rapaz por ofensa.

Antes mesmo de ser liberada para a festa, Jaquelline prometeu que ia acertar as contas com Cariúcha e disse que a famosa estava tentando colocar Lucas contra ela durante a "lavação de roupa suja". No entanto, na festa da Fazenda 15, Jaquelline não brigou com Cariúcha e conseguiu se entender com ela.

"Eu não quero que você coloque minha relação no meio [da briga de vocês]", disse Jaquelline para Cariúcha na festa. "Não, meus BOs é com ele, você não tem nada a ver com isso", respondeu a famosa.

"Mas eu estou vindo falar aqui porque na dinâmica você falou meu nome", reclamou a finalista. "Mas ele me ataca, se ele me atacar, eu vou atacar", justificou Cariúcha. "Mas ataca ele sem usar o meu nome, beleza?", disse Jaquelline. "Beleza", concordou a funkeira.

"Meu relacionamento não tem nada a ver com a treta de vocês", afirmou a ex-BBB. Cariúcha também disse que não vai mais brigar com Lucas, para não "dar palco" para o coach de finanças e comentou que o rapaz está muito "soberbo".

Rachel e Jenny tretaram na festa de A Fazenda 2023?

Inimigas no programa, Rachel e Jenny tretaram na "lavação de roupa suja", pois a jornalista acusou a mãe de Bia Miranda de cavar sua expulsão do programa. Por isso, era esperado que algo também pudesse acontecer entre elas na festa da Fazenda 15, mas as duas ficaram longe uma da outra durante a comemoração.

Na verdade, Jenny Miranda esteve longe de quase todos os participantes e ficou boa parte da festa isolada. Nas poucas interações que somou durante a comemoração, foi procurada por Jaquelline, que tentou acolhe-la: "ninguém é melhor do ninguém (...) Se você quiser, eu estendo a mão, não fica mal, abatida não. Não fica triste não, Deus perdoa todo mundo, o importante é reconhecer que errou e recomeçar".

Enquanto isso, Rachel curtiu bastante com os aliados e passou boa parte da festa com André Gonçalves e Lucas Souza, além de interagir também com Kally Fonseca, que dançou bastante. Durante a comemoração, a jornalista se emocionou bastante e agradeceu Kally pelo apoio durante as semanas em que esteve no jogo: "obrigada por segurar minha mão tantas vezes".