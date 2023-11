Shay vence 7ª prova do fazendeiro; Marcia, Jenny e Nadja na roça

Shay derrotou os adversários Prova do Fazendeiro na madrugada de quinta-feira, 2, em A Fazenda 15 e levou o chapéu. Agora, seguem na roça da semana Nadja Pessoa, Jenny e Marcia Fu.

Como foi a 6ª prova do fazendeiro?

A sexta prova do fazendeiro foi com o tema "Prova Golaço Betano", e o trio Shay, Marcia Fu e Jenny tinham que acertar acertar chutes a dois gols com quadrantes de led. Para ajudar os peões a marcar só golaços, os peões contavam com uma máquina automatizada de chutes.

Mas para fazer os gols, eles precisavam de boa pontaria e sorte. Assim, Shay fez a maior pontuação e a roça ficou formada por Jenny, Nadja e Marcia Fu.

Entre os competidores desta prova do fazendeiro, Jenny era a única que já havia conquistado o chapéu de fazendeira antes. A mãe de Bia Miranda escapou da quarta roça ao vencer a disputa. Já Marcia Fu já havia participado duas vezes da briga pelo cargo mais cobiçado do programa e perdido, diferente de Shayan, que quando caiu na terceira roça de A Fazenda 15 foi vetado e não pôde participar.

Com a vitória na prova do fazendeiro, o campeão ganha regalias no confinamento da Record TV. Na manhã de quinta-feira, decidirá como será a divisão dos peões durante a semana, no fim de semana terá direito a usar o Rancho do Fazendeiro com alguns aliados, e na próxima semana estará imune na formação de roça e enviará alguém direto para a berlinda.

Nadja Pessoa ficou de fora da prova do fazendeiro porque foi vetada por Sander Mecca. O cantor estava com a chama branca em mãos, por isso pôde escolher quem não competiria pelo chapéu e iria direto para a sexta roça.

Quem já ganhou a prova do fazendeiro em A Fazenda 15

- Yuri Meirelles: o peão venceu duas vezes, a primeira e quarta prova do fazendeiro da temporada. Na primeira, ele competiu contra Cariúcha, Márcia Fu, Radamés Martins e WL Guimarães e na quarta disputa contra Marcia Fu e Cariúcha.

- André Gonçalves: o participante venceu a segunda prova do fazendeiro da temporada, que competiu contra Rachel Sheherazade e Lucas Souza.

- Jaquelline: a peoa venceu a terceira prova, contra Laranjinha e Sander.

- Jenny Miranda: a famosa ganhou a quinta prova da temporada, contra Nadja e Kally. A roça daquela semana foi cancelada por conta da expulsão de Rachel Sheherazade.

- Lucas Souza: peão venceu Kally e Kamila Simioni na sexta prova do fazendeiro da edição.

Como foi formada a 6ª roça?

A sexta roça da temporada começou a ser formada com a indicação do fazendeiro Lucas Souza, que enviou Jenny Miranda para a berlinda. Os dois são rivais no programa desde as primeiras semanas e o peão justificou sua decisão ao acusar Jenny de ser "mentirosa". A indicação não foi surpresa, pois o ex-marido de Jojo já havia anunciado entre os aliados que mandaria a famosa para a berlinda.

Depois, foi momento dos peões votarem em algum morador da sede e quem se deu mal foi Nadja Pessoa, com 9 indicações no total. Tonzão Chagas também tinha alguns votos, mas conseguiu anulá-los ao usar a chama laranja, que exigia que quatro pessoas tivesses seus votos cancelados e escolhessem outros alvos.

Em seguida, veio a puxa da baia e assim Shayan acabou na sexta roça. Ao lado dele estavam Cezar Black e Marcia Fu. Nadja acusou o iraniano de ser manipulador e distorcer conversas no confinamento. Essa semana não contou com Resta Um, no lugar da dinâmica, Sander Mecca, que estava com a chama branca, foi quem indicou Marcia Fu para o banquinho de quarta roceira.

A eliminação de um dos peões que competem na sexta roça da temporada será na noite de quinta-feira, 2, feriado de finados, durante o programa ao vivo de A Fazenda 15 na Record TV. A atração está marcada para começar às 22h45 e terminar às 00h30, de acordo com a programação oficial.

Geralmente, o anúncio do peão eliminado ocorre próximo ao final do programa. Depois do discurso de Adriane Galisteu, os vencedores da berlinda retornam para a sede e o participante menos votado sai do confinamento e segue para os estúdios do Cabine de Descompressão.

Os votos em A Fazenda 15 são para ficar, então é importante não ter a menor porcentagem entre os roceiros. A votação oficial ocorre no site do R7.com, que não exige cadastro. É só acessar https://www.r7.com/, buscar pela enquete do programa na página do reality show e então escolher quem quer salvar.

