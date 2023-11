Tonzão ganha prova do fazendeiro; Rada, Nadja e Kally na roça

Tonzão foi quem ganhou a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira, 29, e escapou da roça. Já Nadja Pessoa, Kally Fonseca e Radamés estão na roça dessa semana, a décima da edição.

Como foi a prova do Prova do Fazendeiro?

A disputa de hoje, chamada Desafio dos 45 gols, exigia habilidade dos peões que precisavam fazer chutes em direção ao gol. Tonzão levou a melhor e é o fazendeiro pela primeira vez.

Após o fim da competição, os três retornaram para a sede, onde os demais confinados descobriram quem era o novo líder. Neste momento, o público pôde assistir à reação dos peões e perceber quem ficou feliz e quem ficou insatisfeito, além do momento da passagem do chapéu.

A Prova do Fazendeiro ocorre sempre às quartas-feiras, um dia depois da formação da roça. Desta vez, a berlinda contou com uma dinâmica diferente e o Resta Um se tornou Resta Dois. O fazendeiro Cezar Black mandou Tonzão Chagas para o julgamento do público alegando que a relação dos dois é instável e que tiveram momentos difíceis e outros de amizade. O cantor disse já esperar a indicação, mas não gostou nada da escolha do enfermeiro.

Em seguida, foi dado início a votação aberta e Kally foi a mais votada, com sete menções. No entanto, o Poder da Chama Laranja, concedido por WL Guimarães a Yuri Meirelles, multiplicava por dois os votos recebidos por uma pessoa. A cantora foi escolhida e ficou com 14 votos.

Depois, WL leu o Poder Branco, escolhido pelo público, que revelava que não haveria puxada da baia, mas o Resta Dois. Quem sobrou foi Radamés Furlan e Nadja Pessoa, que ocuparam o terceiro e quarto banquinho da 10ª roça de A Fazenda 15. O jogador de futebol foi vetado pelo influenciador digital e ficou de fora da Prova do Fazendeiro.