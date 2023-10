VAR A Fazenda 2023: o que Rachel Sheherazade falou para Cariúcha?

Uma discussão entre Rachel Sheherazade e Cariúcha durante uma dinâmica realizada no último domingo, 1º, está causando ainda mais 'fogo no feno' entre os peões. A influenciadora digital afirma que a jornalista falou para ela não cuspir, pois poderia "passar doenças", mas a loira alega que não disse isso. Afinal, quem está dizendo a verdade?

O que aconteceu entre Cariúcha e Rachel Sheherazade?

É falso que Rachel Sheherazade tenha dito que o cuspe de Cariúcha poderia transmitir doenças. A jornalista nunca mencionou isso durante a discussão, o que foi inventado pela influenciadora digital e seus aliados. O fato foi esclarecido pela apresentadora Adriane Galisteu durante o programa ao vivo de quarta-feira, 5, mas alguns famosos continuam insistindo na mentira.

Cariúcha e Rachel brigaram feio durante o Jogo da Discórdia, e a jornalista disse para a humorista não cuspir para não ser expulsa. "Não cospe, não, tá. Não cospe, não. Porque você pode ser expulsa. Eu só vou sair daqui quando eu puder minha tréplica", disse a loira.

A influenciadora, no entanto, contou para as amigas que Rachel havia falado para ela não cuspir porque poderia transmitir alguma doença e que iria chamar a jornalista de preconceituosa durante a formação da segunda roça.

Kamila Simioni incentivou a amiga. "Ela falou com essas palavras 'fala sem cuspir porque senão eu posso pegar alguma coisa'. Aí você fala 'por que ela falou isso? Por que eu tenho alguma doença? Só porque eu sou preta?", sugeriu a empresária.

O fato voltou à tona nos dias seguintes, com Cariúcha chamando Rachel de racista durante a dinâmica. A loira não gostou nada da atitude da rival e ameaçou processá-la. "Não use a sua cor para acusar de preconceito. A gente se vê na justiça e no judiciário", disse.

A acusação de Cariúcha fez com que Adriane Galisteu tivesse que intervir no jogo e dizer a todos os peões que a jornalista nunca havia falado aquilo. "Gostaria de esclarecer um ponto para você, Cariúcha, e para você, Rachel. Talvez vocês não lembrem exatamente o que foi dito, mas o público viu o VT das atividades das flores. A Rachel não falou sobre transmitir doenças", disse a loira. Em seguida, Galisteu recitou exatamente a frase dita pela jornalista.

Reveja a cena:

"Rachel e Cariúcha, em nenhum momento a Rachel falou em doença, ela falou que se cuspisse nela poderia ser expulsa do programa. Foi isso." (Galisteu) #ProvadoFazendeiro pic.twitter.com/T3MxPXN3F4 — Sérgio Santos (@ZAMENZA) October 5, 2023

Kamila Simioni não acredita em Galisteu e insiste em versão falsa

Mesmo após o recado da apresentadora para toda a sede, Kamila Simioni continuou dizendo que Rachel Sheherazade teve sim uma fala preconceituosa contra Cariúcha. Na manhã desta quinta-feira, a empresária voltou a afirmar durante uma conversa com Radamés Furlan que a jornalista falou sobre pegar doenças.

"Eu não entendi por que a Adriane voltou falando que ela não tinha falado aquilo. Ela falou sim", afirmou. Radamés disse que não ouviu a fala de Rachel. Em seguida, Simioni continuou conversando sobre o assunto, desta vez com a presença de Cariúcha. "Por qual motivo tentaram justificar, dando crédito a Rachel, negando o que ela afirmou e o que foi falado. Foi muito nítido o que ela falou", disse.

Nas redes sociais, os internautas estão criticando a empresária por duvidar da versão apresentada por Galisteu, já que todo o público viu o vídeo do que aconteceu de fato, e por a peoa descredibilizar a bronca dada pela apresentadora.

Além de esclarecer a treta entre Rachel Sheherazade e Cariúcha, Galisteu também deu uma chamada nos peões após Yuri Meirelles e a influenciadora digital viralizarem na web dizendo falas homofóbicas em relação a Lucas Souza após a formação da segunda roça. Os espectadores pediram a expulsão do modelo, o que não aconteceu.