VÍDEO: Simioni e Jaquelline se beijam em festa de A Fazenda 15

O clima esquentou entre Kamila Simioni e Jaquelline Grohalski durante a festa da última sexta-feira, 6. As peoas trocaram um beijão na pista de dança, mas a imagem foi cortada rapidamente pela produção. Depois de quase um mês de confinamento, é apenas a segunda vez que rola uma ficada entre os participantes.

Record corta beijo de Kamila Simioni e Jaquelline Grohalski em A Fazenda 15

Kamila Simioni estava na pista de A Fazenda 15 quando Jaquelline Grohalski chegou por trás para dançar com a empresária. Enquanto se divertiam, as duas deram um beijo, mas a cena foi rapidamente cortada do pay-per-view, que mudou a câmera para outros peões O público não conseguiu ver a reação dos demais participantes e o que aconteceu depois, por conta do corte. Anteriormente, as duas já haviam aparecido dançando juntinhas.

Em um determinado momento, Jaquelline dançava em frente a Simioni, que estava sentada ao lado de Jenny Miranda. "A testosterona está alta", disse a empresária enquanto estava com as mãos na cintura da ex-BBB. A mãe de Bia, no entanto, repreendeu a amiga, tirando a mão da influenciadora, dizendo que o filho dela estava assistindo tudo do lado de fora.

Diante da repercussão, João Victor Simioni, filho da peoa, se pronunciou nos stories pedindo para que as pessoas cuidassem da própria vida. O jovem afirmou que muitos internautas estavam perguntando o que ele achava de Kamila ter ficado com uma mulher em A Fazenda 15, mas o rapaz disse que o que a mãe faz ou deixa de fazer não é uma preocupação sua. "Minha mãe tem que curtir. Se amanhã ela aparecer namorando mulher ou homem, o que eu tenho a ver? [...] Que falta de respeito ela cometeu? Ela faz o que ela quer", disse.

Veja o vídeo do beijo entre Kamila Simioni e Jaquelline Grohalski:

🚨AGORA: Jaquelline e Simioni se beijaram na festa e a câmera cortou. #AFazenda pic.twitter.com/qRoJuCAS9o — CHOQUEI (@choquei) October 7, 2023

Relacionado: A Fazenda 2023: por que Kamila Simioni ficou famosa?