Votação A Fazenda 2023: quem fica em 2º lugar na final?

O aguardado momento do resultado da final de A Fazenda 15 está próximo e o público tem votado para decidir quem vai ganhar. Porém, o 2º lugar também tem importância no programa e ainda levará um R$ 100 mil para casa. Quem será o segundo colocado na votação entre André, Marcia, Jaquelline e WL?

Quem merece o 2º lugar?

A Fazenda 15 vai divulgar resultado nesta quinta-feira, 21. Vote em quem merece ganhar os R$ 100 mil entre os finalistas:

Vote também - Quem deve ganhar A Fazenda?

Quem vai ser vice-campeão na votação de A Fazenda 15?

A segunda colocação de A Fazenda 15 ainda não está definida e dois peões brigam pela posição, segundo apontam as parciais, que divergem em definir quem levará R$ 100 mil, nas consultas desta manhã de quinta, às 11h50, dia da final. Na votação do DCI, por exemplo, Jaquelline é a segunda colocada, com 24,3% da preferência, enquanto na parcial do UOL, André é apontado como vice-campeão, com 24,05% dos votos.

Tanto André quanto Jaquelline tiveram bons históricos de salvamentos nas roças, além de favoritismo nas redes sociais. André apareceu entre os queridinhos da internet desde o começo do jogo, por conta de sua parceria com nomes que se destacaram na temporada, como Rachel Sheherazade, Lucas Souza e Jaquelline. Além de ser salvo pelo público, na 2ª, 12ª, 13ª e 14ª roça, o peão ganhou milhares de seguidores, pois entrou na edição com quase 70 mil fãs no Instagram e hoje tem mais de 700 mil.

Jaquelline também fez seu nome na temporada, sendo salva pelo públicos em três roças, as 3ª, 13ª e 14ª, além de escapar de outras três berlindas, ao ganhar a prova do fazendeiro, um marco na edição. Apenas ela e Yuri conseguiram ganhar tantas disputas este ano.

Além disso, a famosa contou com rivalidades, amizades e até romance em A Fazenda 15, se tornando um nomes nomes mais comentados nesses três meses de confinamento. Seus números no Instagram cresceram de 2,4 milhões de seguidores para 3,5 milhões de fãs.

No entanto, é importante destacar também que em grande parte das enquetes extraoficiais de relevância da mídia, como no Votalhada por exemplo, Jaquelline aparece na primeira colocação, com 51,83%, apresentando chances de ser coroada campeã, o que colocaria Marcia Fu na briga com André pelo segundo lugar.

A ex-jogadora de vôlei não era grande favorita nas primeiras semanas de jogo, mas foi crescendo no confinamento e com o andamento da temporada se tornou uma das principais participantes da edição. A famosa jogou quando foi preciso, falou mal até de aliados, brigou, se divertiu e fez de tudo um pouco, conquistando um grande público.

Ela se tornou um fenômeno de memes nas redes sociais e foi até responsável pela canção Escrito nas Estrelas, dos anos 80, viralizar e assumir o topo das mais ouvidas do Spotify nos último mês após cantá-la de forma divertida no confinamento.

A peoa nunca ganhou a prova do fazendeiro no programa, então precisou ser salva pelos fãs em várias ocasiões do programa. No total, ela foi para mais roças que André, mas se salvou de todas, pois pisou na 5ª berlinda, além da 6ª, 9ª, 13ª e 14ª antes de se tornar finalista. Mostrando o quanto cresceu nas redes, Marcia Fu começou o programa com apenas 9 mil seguidores no Instagram, mas hoje tem 557 mil fãs por lá.

Já WL Guimarães não aparece brigando por nenhum dos três primeiros lugares do pódio, os únicos que levam prêmios no programa. Em todas as parciais extraoficiais, o rapaz aparece na lanterna da votação, na quarta colocação.

Relacionado - Relembre quem já foi vice-campeão no reality

Como assistir a final de A Fazenda 15 ao vivo

Para descobrir o resultado da final de A Fazenda 15 e quem vai ser campeão e vice-campeão entre André, Marcia, Jaquelline e WL nesta quinta-feira, 21, a partir das 22h45, é possível assistir ao vivo pela televisão ou também pela internet.

Quem vai ver pela telinha é muito simples, é só sintonizar na Record TV de um aparelho com acesso aos canais abertos. Já quem optar por conferir a exibição online terá que ter cadastro no Playplus, mas a boa notícia é não é necessário ser pagante do serviço, apenas ter uma conta gratuita por lá.

Os que ainda não possuam sua conta no site, é só acessar https://www.playplus.com/ e depois clicar em "cadastre-se". Na nova página, selecione "play gratuito" e aperte "avançar". Serão exigidos alguns dados pessoais, como nome, e-mail, CPF e celular. Para confirmar a conta, será necessário inserir no site um código que será enviado por SMS para o número cadastrado e depois é usar o login e senha para acessar o site.

No horário em que a final de A Fazenda 15 começar, é preciso clicar na aba "ao vivo" do Playplus e então clicar na transmissão da Record para conferir o resultado da votação entre os finalistas da temporada.

Leia também - Saiba como votar na final de A Fazenda 15