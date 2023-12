Votação A Fazenda porcentagem: última parcial da 10ª roça

Nesta quinta-feira, 30, mais um peão deixa A Fazenda 15. A 10ª roça do programa está sendo disputada por Radamés Furlan, Kally Fonseca e Nadja Pessoa, mas as enquetes extraoficiais já indicam que um deles está com poucos votos para ficar e será o provável eliminado da noite. A votação segue aberta até o final do programa ao vivo comandado por Adriane Galisteu.

Enquete DCI também aponta saída de Kally

A situação de Kally Fonseca na enquete quem sai de A Fazenda hoje do DCI é ruim. Para 66,8% dos leitores, a loira deve deixar o confinamento na noite de hoje, confirmando a rejeição que adquiriu depois de romper com o 'pôr do sol'.

Já Nadja e Radamés são mais populares entre a audiência e somam poucos votos para sair. Apenas 31,01% das pessoas que participaram da enquete acreditam que a influenciadora digital deve ser a eliminada de hoje, enquanto o jogador de futebol tem apenas 2,1%.

As enquetes do UOL e DCI não tem qualquer influência sobre o resultado oficial da votação, que acontece exclusivamente no R7. As pesquisas são usadas apenas para saber a opinião do público antecipadamente.

Quem sai de A Fazenda hoje: DCI, às 20h30h

Kally Fonseca: 66,8%

Nadja Pessoa: 31,01%

Radamés Furlan: 2,1%

Como está a votação de A Fazenda 15?

Kally Fonseca é quem deve ser eliminada de A Fazenda 15 hoje, de acordo com a enquete UOL. Até às 20h, a peoa somava apenas 13,39% dos votos para ficar, enquanto seus adversários estão com percentuais maiores. A cantora caiu na roça ao receber sete votos dos colegas na 10ª roça, mas teve o número multiplicado por dois através do poder da Chama Branca, que estava com Yuri Meirelles, totalizando 14 votos.

No início do jogo, a loira fazia parte do grupo 'pôr do sol', que mantém certa popularidade entre os espectadores. No entanto, após brigas com Jaquelline, de quem era amiga, Kally rompeu com os aliados e passou a fazer parte do time dos 'paioleiros', mas conquistou a antipatia da audiência.

Enquanto isso, Radamés Furlan é o mais votado e não corre riscos de ser eliminado. O jogador de futebol está com 56,87% de preferência da audiência, garantindo ao menos mais uma semana no jogo.

Quem também segue na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão é Nadja Pessoa, que está com 29,75% dos votos. Apesar de não somar uma porcentagem tão alta como a de Radamés, ainda tem menos rejeição que Kally Fonseca.

Votação A Fazenda 15 porcentagem: Enquete UOL - 13h30, horário de Brasília

Radamés Furlan: 56,87%

Nadja Pessoa: 29,75%

Kally Fonseca: 13,39%

Quem escapou da 10ª roça?

Tonzão Chagas foi quem escapou da 10ª roça após vencer a Prova do Fazendeiro na noite da última quarta-feira, 30. O cantor havia sido indicado à roça por Cezar Black, que teve que passar o chapéu justamente para o rival após o artista voltar para a sede.

O peão competiu com Nadja Pessoa e Kally Fonseca, já que Radamés Furlan foi vetado, e superou as adversárias. Na prova, os participantes precisavam somar pontos ao acertarem bolas de futebol no gol. Cada acerto dava um ponto, mas, além do número de bolas chutadas corretamente, havia alguns bônus no final que poderiam alterar o resultado.

Essa é a primeira vez que Tonzão Chagas vence uma Prova do Fazendeiro. Após distribuir as tarefas da semana entre os peões, o cantor indicará um rival à roça na próxima terça-feira.

Como votar no R7.com

A votação da roça fica aberta até os minutos finais do programa ao vivo de hoje, quando Adriane Galisteu encerrar a contagem. Até lá, o público pode acessar o portal do R7 e escolher um dos três roceiros para permanecer na briga pelo prêmio milionário.

Passo 1: acesse o site do R7 no computador ou em seu smartphone;

Passo 2: clique em 'A Fazenda 15' na aba superior para ser redirecionado para a página exclusiva sobre o reality show;

Passo 3: logo na página inicial, você irá localizar a enquete. Clique na foto do participante que você quer que fique em A Fazenda 2023 e faça a validação de segurança clicando em 'sou humano'. O sistema era pedir que você escolha as imagens indicadas. Feito isso, confirme sua escolha;

Passo 4: o sistema irá computar o voto em poucos segundos. Para participar de novo, clique em 'votar novamente'.