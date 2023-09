Votação de A Fazenda 2023 vai mudar? Carelli explica

Com a temporada de A Fazenda 2023 prestes a começar, surge o questionamento sobre como o reality show evitará que fã-clubes façam mutirões e eliminem participantes queridos pelo público, como aconteceu em outros programas do gênero neste ano. O diretor Rodrigo Carelli diz confirar no método de votação da emissora, que não deve apresentar grandes mudanças.

Como será a votação de A Fazenda 2023?

O método de votação da nova temporada de A Fazenda não sofrerá alterações, conforme explicado pelo diretor Rodrigo Carelli em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira, 14. "A gente confia no nosso método, que é a pessoa poder votar quantas vezes quiser. O pessoal da tecnologia fica de olho; se alguém estiver fazendo algo errado, como usando robôs, esses votos são desconsiderados. Existe um monitoramento constante feito pelo sistema de segurança para impedir robôs e para que sejam computados apenas os votos legítimos", afirmou.

Em A Fazenda, os votos são para permanecer, e o participante com a menor porcentagem é eliminado. O método costuma ser eficiente para tirar do jogo os "plantas", que geralmente não conquistam muita torcida.

Na votação do reality rural, não é necessário nem ao menos fazer cadastro para votar. Basta acessar o site do R7 e fazer a validação de segurança, marcando a caixinha que diz "não sou um robô" na página de votação.

Os métodos de votação dos reality shows estão sendo questionados por conta do Big Brother Brasil. Em algumas edições, o programa é "sequestrado" por grandes comunidades de fãs que ditam os rumos do programa, eliminando participantes que agradam à maior parcela da audiência e tornando campeões brothers que não são tão populares assim.

Os fandoms votam massivamente nas berlindas, não dando chance para que os votos do público do "sofá" façam diferença, já que essa parte da audiência costuma não engajar tanto na votação assim.

Depois de colecionar reclamações nas redes sociais, a Globo anunciou mudanças no sistema de votação para a próxima edição, incluindo o voto por CPF em uma das etapas.

Quando começa A Fazenda?

A Fazenda 2023 começa na terça-feira, 19, às 22h30. O programa inicialmente terá 18 peões na sede e outros 10 no Paiol, que vão competir pelas últimas quatro vagas no elenco.

A Record está divulgando os nomes dos participantes ao longo desta quinta. Até agora, estão confirmados: Yuri Meirelles (modelo); Lily Nobre (cantora e filha de Dudu Nobre); Rachel Sheherazade (jornalista); Sander Mecca (cantor); André Gonçalves (ator); Nathalia Valente (influenciadora digital); Kally Fonseca (cantora); Radamés Martins (jogador de futebol); Jaqueline Grohalski (ex-BBB); Cariúcha (conhecida pelo meme "sou bonita pra caramba") Darlan Cunha (ator); WL Guimarães (influenciador digital).

Já na segunda-feira, 18, serão divulgados os participantes do Paiol. As 10 celebridades ficam confinadas em um quarto do lado de fora da sede durante três dias, enquanto o público vota em duas mulheres e dois homens. Os quatro mais votados entram para a sede de A Fazenda 2023 na quinta-feira, 21, enquanto os demais são eliminados do jogo.

A Fazenda segue com o mesmo cronograma dos anos anteriores. Na primeira semana, nenhum participante será eliminado - a primeira roça só será formada apenas na segunda semana da competição. O reality realiza a Prova de Fogo às segundas, formação de roça às terças, Prova do Fazendeiro às quartas, eliminação às quintas e festa para fechar a semana na sexta. Sábado e domingo são mostrados os melhores momentos da convivência entre os peões nas últimas horas.

O prêmio segue em R$ 1,5 milhão para o vencedor. Apenas quatro famosos chegam até a grande final do programa, que ocorre em dezembro.

