Votação parcial: quem sai da Fazenda 2023 na 4ª roça?

A quarta roça de A Fazenda 2023 foi formada e os peões André Gonçalves, Nadja Pessoa, Kally Fonseca e Jenny Miranda tiveram o azar de se tornarem os roceiros da semana. Quem sai da Fazenda 15 na quinta-feira, 19? Votação parcial já indica quem tem a maior rejeição do público.

Como está a votação de quem sai da Fazenda?

Jenny Miranda é apontada como quem sai da Fazenda nesta quarta roça pela parcial da enquete do DCI. A mãe de Bia Miranda tem 63,2% da rejeição na parcial de votação sobre quem deve ser eliminado do jogo esta semana e lidera com folga.

O segundo lugar na votação parcial do DCI sobre quem sai da Fazenda é Nadja Pessoa, que atualmente tem 30,1% dos votos. Kaly Fonseca e André Gonçalves estão respirando com mais alívio na terceira e quarta colocação. A cantora de forró tem 4,6% da rejeição, enquanto o ator soma 2,1% dos votos para sair.

Kally foi a indicação do fazendeiro Yuri Meirelles e foi direto para a berlinda. Quem acabou sendo o mais votado da casa foi Cezar Black, que mais tarde foi trocado por Henrique Martins pelo ator André Gonçalves devido ao poder da chama laranja, que estava nas mãos do ex-nadador.

Antes de Black escapar da roça de A Fazenda 15, ele teve a missão de puxar alguém da baia e foi assim que Jenny Miranda acabou na berlinda. Nadja foi parar na roça do programa porque sobrou na dinâmica do Resta Um.

Vote na enquete do DCI e acompanhe a parcial de votação em tempo real:

VOTE também - Enquete A Fazenda 2023 + votação quem FICA na 4ª roça

Quem vai participar da prova do fazendeiro

Kally Fonseca, Nadja Pessoa e Jenny Miranda vão participar da quinta prova do fazendeiro da temporada e uma delas irá escapar da roça da semana. Quem ficará de fora da disputa do chapéu é o ator André Gonçalves, que foi vetado por Nadja na noite de formação de roça, que justificou que a competição seria "só entre meninas".

A influencer teve essa vantagem em mãos de escolher quem participaria da disputa por ser a quarta roceira. O veto é sempre definido por quem sobra no Resta Um, com exceção de semanas em que alguma chama do lampião do poder interfere na dinâmica. O artista seria de fato um perigo para as peoas, já que mostrou que é bom de prova e inclusive já foi fazendeiro no programa.

A prova do fazendeiro é realizada ao vivo nas noites de quarta-feira. O programa de hoje está marcada para começar às 22h45, segundo a programação oficial da emissora, depois da série Quando Chama o Coração. O reality show ficará no ar até 00h15.

Para assistir é só sintonizar na Record na sua televisão ou usar a aba "No ar" do Playplus para conferir o canal em tempo real. Não é necessário ser assinante do serviço, mas é obrigatório tem uma conta gratuita por lá para conseguir a liberação do conteúdo.

Quando abre a votação da 4ª roça?

A votação oficial da 4ª roça só será aberta após a prova do fazendeiro. Como a disputa salva alguém da berlinda, o programa espera o resultado para liberar a enquete ao público.

Quando a prova chegar ao fim, os participantes que seguem na briga pela permanência conversarão com o público rapidamente para pedir votos e depois a enquete vai para o site da emissora, o R7.com. Os votos de A Fazenda são para ficar, então você precisar salvar alguém.

Para votar é bastante simples, não precisa ter conta no site oficial da emissora e nem pagar nada para participar. É só acessar https://www.r7.com/, clicar na aba de A Fazenda 2023, entrar na enquete da roça e clicar naquele participante que quer que continue no jogo.

Depois, é só selecionar a caixinha "sou humano" para provar que não é um robô e finalizar no botão "votar". Após a mensagem de confirmação do voto computado, você pode votar novamente. Não há limite de votos! A votação só é encerrada durante o programa ao vivo de quinta-feira, noite de descobrir quem sai da Fazenda no reality show rural.

Leia também - Quem está na roça de A Fazenda 15: veja quem votou em quem hoje (17/10)