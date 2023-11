Votação 6ª roça: quem está na frente para sair A Fazenda 15

Alguém ainda vai escapar da roça com a prova do fazendeiro.

Jenny, Nadja, Shay e Marcia se deram mal e estão na sexta roça de A Fazenda 15. No entanto, um deles ainda terá a sorte de escapar da berlinda nesta quarta-feira, 1. Enquanto o resultado da prova do fazendeiro não vem, já conferimos a parcial de votação do DCI para saber quem está na frente para sair.

Como está a parcial de A Fazenda 15 da 6ª roça?

Jenny Miranda é quem está na frente para sair nesta roça de A Fazenda 15. A mãe de Bia Miranda fica em primeiro lugar na parcial da enquete do DCI sobre quem sai e soma 95,4% dos mais de 3 mil votos contabilizados até às 07h00 desta quarta-feira, 1.

Os demais peões estão bem distantes de Jenny, que é alvo de quase todos os votos. Em segundo lugar, está Nadja Pessoa, com apenas 1,6% dos votos. Shay e Marcia Fu estão empatados nos último lugar da parcial da enquete de A Fazenda 15, com 1,5% dos votos cada.

Jenny caiu na berlinda por culpa do fazendeiro Lucas Souza, que a indicou direto para a berlinda. Nadja Pessoa se deu mal por conta dos votos da casa e Shayan foi o puxado da baia desta semana. Marcia Fu teve o azar de acabar na berlinda porque Sander Mecca estava com a chama branca em mãos, que determinava que ele escolhesse o quarto roceiro e também o vetado da prova do fazendeiro.

Se a parcial da enquete de A Fazenda 15 acertar o resultado e Jenny for de fato a eliminada da semana, não será uma grande surpresa para o público. A famosa tem a antipatia de grande parte dos fãs do reality show, principalmente após participar da briga que expulsou Rachel Sheherazade do jogo. Até por isso, um carro de som passou pelos arredores do confinamento esta semana e dizia na mensagem que Jenny "estava cancelada" aqui fora.

Vote e acompanhe a parcial de A Fazenda 15 em tempo real:

+VOTE também: enquete A Fazenda 15 - Quem FICA

Quem vai participar da prova do fazendeiro?

Shay, Marcia Fu e Jenny Miranda vão participar da prova do fazendeiro. Nadja Pessoa foi vetada e é a peoa que ficou de fora da disputa desta semana, por isso já está direto na berlinda. A loira foi escolhida por Sander Mecca, que venceu a prova de fogo da semana e tinha o poder da chama branca em mãos.

Com isso, Jenny Miranda, que tem alta rejeição na votação parcial e por enquanto é apontada como quem está na frente para sair, ainda pode escapar da roça. Esta não seria a primeira vez que ela realizaria tal feito. A famosa também caiu na quarta berlinda da temporada, quando foi puxada da baia, mas se salvou ao vencer a prova do fazendeiro.

A prova do fazendeiro de hoje, quarta-feira, 1 de novembro, entre Shay, Jenny e Marcia Fu vai começar às 22h45, de acordo com a programação da Record, logo depois da exibição da série Quando Chama o Coração. A disputa será exibida ao vivo e você pode acompanhar tanto pela emissora de Edir Macedo quanto pelo Playplus, que tem uma aba em que transmite o canal em tempo real gratuitamente.

A única obrigatoriedade para conseguir conferir a Record ao vivo pelo Playplus é criação de uma conta no site. Assim, acesse https://www.playplus.com/, selecione "Play Gratuito" e informe dados pessoais como nome, telefone, e-mail, entre outros. Depois de confirmada a conta, é só entrar na plataforma e usar a aba "ao vivo" na hora do programa comandado por Adriane Galisteu.

Que horas começa a votação no R7.com?

A votação oficial da 6ª roça de A Fazenda 15 só será liberada após a prova do fazendeiro, quando estiver definido o vencedor e quem serão os três roceiros da semana. O programa desta quarta-feira está previsto para terminar às 00h30, então será mais ou menos por volta deste horário.

Geralmente, depois da prova do fazendeiro, A Fazenda 15 permite que os roceiros conversem durante 30 segundos ao vivo com o público para pedir votos. Pouco depois, o programa é encerrado e o público já pode conferir a enquete oficial no site do R7.com.

Para votar, é bastante simples. Não é necessário ter conta no site e muito menos pagar por isso, assim qualquer um consegue votar. É só acessar https://www.r7.com/, ir para a página de A Fazenda 15 e clicar na enquete. Depois, selecionar quem você quer salvar e confirmar o seu voto após selecionar a caixinha "sou humano" da verificação de robôs. Os votos são ilimitados!