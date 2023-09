Votação R7 A Fazenda 15 aberta: como votar em quem ganha

Depois de uma longa espera, o público do reality show rural da Record TV vai voltar a sentir o prazer de poder votar naquele participante favorito. A primeira enquete de A Fazenda 15 está aberta e os fãs do programa já podem decidir quem merece ganhar o Paiol e seguir no jogo! A votação ficará aberta até a noite de quinta-feira, 21 de setembro, quando a apresentadora Adriane Galisteu revelará o resultado.

Como votar no Paiol de A Fazenda 15 pelo computador

É importante saber como votar para ajudar aquele participante que você quer ver como campeão do Paiol e com uma vaga garantida no elenco oficial de A Fazenda 15. A boa notícia para quem nunca viu o reality show antes é que a votação é totalmente gratuita e nem exige a criação de um cadastro para que você tenha acesso a enquete.

Vamos te ensinar o passo a passo de como votar pelo site no computador:

Passo 1: a primeira coisa que você precisa fazer para votar em A Fazenda 15 é ir no site oficial da Record TV, o R7.com, no endereço https://www.r7.com/. Em seguida, você terá que clicar no menu da lateral esquerda e clicar na aba do reality show. Se preferir, pode ir direto para a página do programa com o link https://afazenda.r7.com/a-fazenda-15;

Passo 2: quando estiver na página de A Fazenda 15, você verá a enquete do Paiol logo de cara no começo da página. Caso ocorra algum erro, você também poderá encontrá-la na aba de votação da página, que só costuma ser adicionada depois da estreia da edição;

Passo 3: agora é hora de escolher entre os dez participantes do Paiol quem merece o seu voto. Após selecionar o confinado que deseja salvar no jogo, você vai apertar a caixinha "sou humano" da verificação de robôs. Após conseguir provar que não é um bot, você pode confirmar sua decisão com o botão "votar".

Passo 4: pronto! Agora é só esperar pela confirmação do site que o seu voto foi computado. Em seguida, você poderá apertar o botão "votar novamente" se quiser repetir o processo. Não há limite de votos, então fique à vontade!

Como votar A Fazenda 15 pelo celular

A votação de A Fazenda 15 pelo celular também é gratuita, rápida e fácil. Você não precisará pagar nada ou muito menos ter conta por lá. Este método também é ilimitado, então não se preocupe em ter alguma desvantagem se optar por votar pelo aparelho.

Passo a passo de como votar pelo celular:

Passo 1: para votar pelo celular em A Fazenda 15 não é muito diferente de usar um computador, porque você ainda terá que acessar o site do R7.com, https://www.r7.com/. Nesta versão mobile, você também vai ir até o menu do site na lateral esquerda e selecionar a página do reality show logo no começo da lista de opções;

Passo 2: depois de apertar A Fazenda 15, selecione Home e espere ser redirecionado. Você poderá clicar na enquete do programa logo no começo da página ou na aba de votação. Depois é só selecionar quem deseja ver como vencedor do Paiol.

Passo 3: confirme que você não é um robô e selecione a caixinha "sou humano" e depois confirme com o botão "votar". Agora é só esperar pela confirmação do voto e repetir o processo quantas vezes quiser!

Você pode instalar aplicativo do R7.com na loja do seu aparelho para votar, mas ele vai te direcionar para o site de qualquer jeito, então dá quase na mesma de seguir pelo link no navegador que você usa. Se nada mudar do método utilizado no ano passado pelo programa, quando você clicar na votação de A Fazenda 15 pelo aplicativo ele vai automaticamente te mandar para a versão mobile do site pelo Chrome, Mozilla ou qualquer que seja o browser do seu interesse. Então votar pelo site costuma ser mais rápido do que ter que instalar o aplicativo para conseguir o acesso.

Quantos do Paiol vão entrar em A Fazenda 15?

Quatro famosos vão vencer o Paiol de A Fazenda 15, serão dois homens e duas mulheres escolhidos pelo público. Esta é a primeira vez na história do programa que isso acontece, nas edições anteriores apenas um participante saía como campeão da dinâmica e entrava no elenco oficial da temporada.

Esses quatro campeões seguirão para a sede e começarão a competir oficialmente pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Os seis que perderem a votação do Paiol retornarão para casa apenas com o cachê pago aos que aceitam participar do reality show. Não é comum que os perdedores do Paiol retornem em algum momento do jogo, então eles não devem mais dar às caras na temporada.

Após o resultado do Paiol, o elenco oficial de A Fazenda 15 então terá 22 pessoas, os quatro vencedores da dinâmica, mais os dezoito participantes que foram revelados na semana passada. Semanalmente, será realizada a temida roça e de um em um os confinados vão acabar se despedindo do programa, até que restarão apenas os finalistas em dezembro, mês em que a edição será encerrada.

