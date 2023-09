Votação R7 final Paiol: quem entra em A Fazenda 15 hoje

Após vários dias de votação, o Paiol finalmente ganhará seu resultado nesta quinta-feira, 21. O anúncio de quais serão os quatro vencedores que entrarão oficialmente em A Fazenda 15 será feito ao vivo pela apresentadora Adriane Galisteu, no programa que começa às 22h30 na Record TV. Confira como está a parcial de votação e quem sãos os favoritos!

Enquete Paiol A Fazenda 2023?

Vote na enquete do Paiol e veja em tempo real quem vai entrar em A Fazenda 15:

Votação R7

A votação do Paiol oficial de A Fazenda 15 está disponível no site da emissora, o R7.com, e você tem ainda mais algumas horas para votar no seu favorito. É só acessar o portal e opinar sobre quem deve entrar, não é necessário pagar nada e nem perder tempo fazendo conta.

Passo 1 - Vá até o site do R7.com no endereço https://www.r7.com/ pelo navegador. Você pode entrar no site pelo computador, celular ou outro dispositivo;

Passo 2 - Acesse a aba de A Fazenda 15 no canto superior direito da página, você pode ir direto para lá com o link https://afazenda.r7.com/a-fazenda-15. Depois, clique na enquete "Quem você quer que entre na Fazenda?";

Passo 3 - A votação do Paiol está dividido entre duas enquetes, uma para as mulheres e outra para os homens do Paiol. Você terá que votar separado. Primeiro, clique na mulher que deseja ver no programa, passe pela verificação de robôs ao selecionar a caixinha "sou humano" e aperte "votar";

Passo 4 - Repita o mesmo processo com a enquete dos homens e depois aguarde a mensagem "voto computado com sucesso". Se quiser repetir o processo, é só clicar em "votar novamente". Não há limite de votos.

Confira - Quem ganhou a Prova do Fazendeiro

Programação - Quando é a próxima votação de A Fazenda 15?

Com o final do Paiol nesta quinta-feira, a próxima votação de A Fazenda 15 será iniciada na próxima quarta-feira, 27, para definir quem sai na primeira berlinda da temporada. A formação de roça será na terça-feira e alguns peões serão definidos como roceiros da semana. Geralmente, quatro acabam no banquinho. Depois, na quarta, será realizada a prova do fazendeiro e alguém irá escapar da disputa por permanência.

Após a prova, será aberta a enquete da primeira roça da temporada. Diferente do Paiol, o público terá apenas um dia para definir o futuro dos confinados, pois as votações das berlindas da competição costumam ser curtas e as eliminações ocorrem nas quintas-feiras. Depois disso, o cronograma da temporada continuará o mesmo, roça na terça, prova do fazendeiro na quarta e eliminação no dia seguinte.

Programação de A Fazenda 15

Segunda-feira: exibição da prova de fogo (gravada)

Terça-feira: formação de roça (ao vivo)

Quarta-feira: prova do fazendeiro (ao vivo)

Quinta-feira: eliminação (ao vivo)

Sexta-feira: VTs pós-eliminação + começo da festa ao vivo

Sábado: melhores momentos da festa

Domingo: convivência dos peões + gravação da prova de fogo