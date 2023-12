Yuri é eliminado de A Fazenda 2023; veja o ranking rejeição

O eliminado de A Fazenda 15 na quinta, 7, foi Yuri Meirelles, que deixou o programa ao receber apenas 24,26% dos votos do público para ficar. O modelo levou a pior em uma disputa contra Cezar Black e Nadja Pessoa, que seguem no jogo. Mas a porcentagem do modelo não foi uma das piores; veja o ranking de rejeição.

Ranking rejeição de A Fazenda 2023

Agora, restam apenas dez peões em busca do prêmio de R$ 1,5 milhão. A produção começa a acelerar o ritmo das eliminações a partir dos próximos dias, em data que ainda será anunciada por Adriane Galisteu, para que sobrem apenas quatro peões na grande final de A Fazenda, marcada para o dia 21 de dezembro, quinta-feira.

Na reta final, algumas dinâmicas deixam de ser realizadas como por exemplo a Prova de Fogo, mantendo-se apenas a formação de roça e Prova do Fazendeiro.

Seguem na disputa os peões André Gonçalves (ator); Radamés Furlan (jogador de futebol); Sander Mecca (cantor); Shayan Haghbin (ex-Casamento às Cegas); Tonzão Chagas (cantor); WL Guimarães (influenciador digital); Lily Nobre (filha de Dudu Nobre); Márcia Fu (jogadora do vôlei); Jaquelline (ex-BBB) e Nadja Pessoa (influenciadora digital).

Ranking de rejeição de A Fazenda 15

1º lugar - Laranjinha - 4,43% - O peão foi eliminado na segunda roça do programa, berlinda contra Tonzão Chagas e Sander Mecca

2º lugar - Alicia X - 4,62% - influenciadora perde a nona roça para André Gonçalves e Shayan

3º lugar - Henrique Martins - 5,64% - Ex-nadador saiu na sétima roça, contra Lucas Souza e Jaquelline

4º lugar - Nathalia Valente - 5,77% - Saiu na primeira roça, contra Rachel Sheherazade e Lucas Souza

5º lugar - Sander Mecca - 6,32% - Deixou A Fazenda 15 na oitava roça, que competiu contra Lucas Souza e Marcia Fu

6º lugar - Jenny Miranda - 8,52% - Foi eliminada na sexta roça, contra Márcia Fu e Nadja Pessoa

7º lugar - Simioni - 8,88% - Deixou A Fazenda 15 na quinta roça, berlinda que competiu contra Cezar Black e Kally Fonseca

8º lugar - Kally - 9,68% - Eliminada na décima roça, que competiu contra Nadja Pessoa e Radamés Furlan

9º lugar - Cariúcha - 9,74% - Perdeu a terceira roça para Marcia Fu e Shay

10º lugar - Yuri Meirelles - 24,26% - Perdeu a décima primeira roça para Black e Nadja

Quem deve ganhar A Fazenda 15

Com o reality show em reta final, o público já se prepara para descobrir o campeão da temporada. A parcial da enquete UOL sobre quem merece ser campeão após a saída de Yuri Meirelles coloca Cezar Black como favorito, o ex-BBB soma 67,89% dos mais de 4 mil votos e lidera com folga a disputa.

A segunda colocada na votação é a influenciadora Jaquelline, com 20,89%, que é uma das favoritas nas redes sociais. O Top 3 então é fechado com o ator André Gonçalves, que soma 8,55% do favoritismo até agora.

As demais posições não contam com muitos votos e estão com baixas porcentagens na parcial. Nadja Pessoa soma apenas 1,07%, enquanto Marcia Fu tem 0,62% e WL Guimarães fica em sexto com 0,31%. Nas demais colocações, aparecem Shayan com 0,24%, Lily Nobre com 0,17%, Radamés com 0,14% e em último Tonzão Chagas com 0,12%.

Vote na enquete do DCI e veja parcial em tempo real de quem deve ganhar: