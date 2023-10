Yuri vai ser expulso por homofobia? Record emite comunicado

Internautas apontaram faças preconceituosas do rapaz contra o militar

O modelo Yuri Meirelles, de 22 anos, está sendo criticado na web após supostas falas homofóbicas dirigidas a Lucas Souza. Durante uma discussão, o rapaz imitou a forma como o ex-marido de Jojo Todynho gesticula e fez ofensas relacionadas à sexualidade.

Público pede que Yuri Meirelles seja expulso de A Fazenda 15

O público está pedindo a expulsão de Yuri Meirelles após vídeos do modelo disparando falas controversas para Lucas Souza circularem na web. A situação aconteceu após uma briga entre Darlan Cunha, que faz parte do "grupo dos cria", e Lucas Souza, um de seus rivais.

O rapaz se envolveu na discussão e começou a imitar o jeito que Lucas gesticula, o que foi apontado como homofobia pelos internautas. Após o fim da briga, o modelo se reuniu com Tonzão Chagas e WL Guimarães e chamou o ex-marido de Jojo de "chupa pau". O termo não caiu bem para os demais peões, que chamaram a atenção do colega. “Qual é, mano? Qual é a visão que você está falando? Já te dei a visão”, criticou o influencer. "Assim não, viado. Tem que ficar ligado com o que tu fala”, criticou o cantor.

Após os internautas pressionarem a emissora por um posicionamento, a Record emitiu um comunicado sobre a situação, mas não confirmou a expulsão do modelo. “Assim como em todos os momentos de A Fazenda, a produção do reality está alerta e monitorando todo o comportamento dos participantes. No programa desta noite [quarta-feira, 04/10], ao vivo, haverá um posicionamento sobre os acontecimentos da madrugada diretamente para os peões. A Record TV esclarece que repudia qualquer forma de intolerância, assédio, violência, racismo e homofobia”, disse em nota.

Em casos como esse, geralmente a apresentadora Adriane Galisteu fica responsável por dar uma bronca nos participantes durante o programa ao vivo, como já aconteceu anteriormente. A emissora costuma expulsar os famosos em casos de agressões físicas.

Além de Yuri Meirelles, Cariúcha também foi acusada de dizer falas homofóbicas para Lucas. A influenciadora digital chamou o militar com um termo pejorativo usado para ofender mulheres, além de se dirigir ao peão no feminino.

Relacionado: Parcial da enquete A Fazenda 15: quem sai na 2ª roça

Relembre os peões que já foram expulsos de A Fazenda

Ao longo das 15 temporadas, oito peões já foram expulsos de A Fazenda por infringirem as regras. A maioria das eliminações ocorreu devido a agressões físicas, enquanto apenas duas delas foram por assédio sexual.

A primeira peoa a deixar o jogo por ordens da produção foi Duda Yankovich, na quarta edição. A lutadora de boxe deu um tapa no ator Thiago Gagliasso durante um jogo de basquete aquático.

O segundo caso de expulsão aconteceu em 2012, durante "A Fazenda de Verão", que reuniu apenas participantes anônimos. O modelo Lucas Barreto saiu da competição após ameaçar Haysam, outro peão, com um machado.

Nadja Pessoa, que está em A Fazenda 15, já participou de outra edição do programa mas foi expulsa após chutar a perna de Caique Aguiar durante uma discussão. Em 2018, a loira era considerada a favorita ao prêmio e muitos internautas apontaram que a eliminação foi injusta. Outra peoa expulsa de A Fazenda 10 foi Catia Paganote ao dar um tapa na cabeça de Evandro Santo na piscina.

Na edição seguinte, em A Fazenda 11, Phellipe Haagensen foi eliminado após beijar Hariany Almeida sem o consentimento da participante durante uma discussão, o que causou grande pressão popular para que o peão deixasse o confinamento.

Já em A Fazenda 13, Nego do Borel foi expulso após ser acusado de abusar sexualmente da modelo Dayane Mello após uma das festas do programa, enquanto a famosa estava visivelmente alcoolizada.

Por fim, Shayan Haghbin e Tiago Ramos se envolveram em uma grande discussão em A Fazenda 14 ainda durante o programa ao vivo. O ex-namorado da mãe de Neymar cuspiu no empresário e foi até o iraniano com uma garrafa em mãos que, por sua vez, levantou o cotovelo, atingindo o rosto do rival.