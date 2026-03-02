BBB 26 tem paredão falso hoje: entenda a dinâmica

Neste domingo, 1 de março, será formada uma berlinda de mentirinha, e na terça, 3, o falso eliminado será mandado para um quarto secreto. Cowboy já está no paredão falso do BBB 26.

Como será o paredão falso no BBB 26

A formação do Paredão Falso de domingo começa com a definição das imunidades. Estará protegido o participante escolhido pelo Anjo — podendo haver dois imunizados, caso o vencedor da prova abra mão do vídeo da família para conquistar uma imunidade extra.

Na sequência, a berlinda começa a tomar forma. Já estará emparedado o indicado pelo Exilado. O Líder faz sua indicação direta, e o participante mais votado pela casa no confessionário também vai ao Paredão. O indicado pelo Líder ainda tem direito ao Contragolpe, puxando mais um jogador para a disputa.

Com os nomes definidos, três participantes disputam a Prova Bate e Volta, e apenas um se salva. Os outros dois permanecem na berlinda, formando um Paredão triplo. Como a semana é de Paredão Falso, o público vota para mandar um participante ao Quarto Secreto, ninguém será eliminado. Como já aconteceu em outras edições, o falso eliminado é levado a um quarto separado do restante da casa e de lá ele pode acompanhar o que acontece na casa.

A boa notícia é que o público também deverá participar do game. A votação para decidir que cairá no paredão falso deve ser decidida no Gshow, assim como ocorre nos paredões tradicionais.

Quem do BBB foi para o paredão falso no BBB?