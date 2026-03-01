Cowboy está no paredão falso após indicação de Breno

Na noite deste sábado, 28 de fevereiro, Breno mandou Alberto Cowboy para o Paredão, como continuação da dinâmica do Exilado no BBB 26. Após restar na ação e ser escolhido para o exílio, Breno começou a morar na área externa da casa mais vigiada do Brasil, mas já escolheu seu substituto.

“Eu mando o Alberto. É uma pessoa que, ao meu ver, no jogo tem um jeito de manipular bem sutil e é o jogo dele. Ele também utilizou uma justificativa para tentar brigar com Ana Paula, que trouxe uma informação de uma pessoa da família dela. E pra mim é inadmissível utilizar qualquer coisa que seja da família de alguém aqui dentro, independente da forma que for usar. Então, Alberto é minha indicação”, justificou ele.

Como será a 7ª formação de paredão

A formação do Paredão Falso de domingo começa com a definição das imunidades. Estará protegido o participante escolhido pelo Anjo — podendo haver dois imunizados, caso o vencedor da prova abra mão do vídeo da família para conquistar uma imunidade extra.

Na sequência, a berlinda começa a tomar forma. Já estará emparedado o indicado pelo Exilado. O Líder faz sua indicação direta, e o participante mais votado pela casa no confessionário também vai ao Paredão. O indicado pelo Líder ainda tem direito ao Contragolpe, puxando mais um jogador para a disputa.

Com os nomes definidos, três participantes disputam a Prova Bate e Volta, e apenas um se salva. Os outros dois permanecem na berlinda, formando um Paredão triplo. Como a semana é de Paredão Falso, o público vota para mandar um participante ao Quarto Secreto — ninguém será eliminado.

Imunidades

1 imunizado pelo Anjo

+1 imunizado pelo Anjo (caso abra mão do vídeo da família)

Emparedados

1 emparedado pelo Exilado

1 emparedado pelo Líder

1 mais votado pela Casa

Contragolpe do emparedado pelo Líder

Prova Bate e Volta

3 jogam

1 pessoa se salva

Resultado da semana

Paredão triplo falso