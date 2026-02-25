Como assistir o Bate-Papo BBB 26 com o eliminado: Maxiane é a entrevistada

Após o encerramento do BBB 26 nesta terça-feira, 24 de fevereiro, o público pode assistir o bate-papo com eliminado, momento em que o participante que deixa a casa encara a realidade do jogo e a opinião dos telespectadores. Sob o comando da dupla Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, a entrevista é o primeiro contato oficial do ex-brother ou ex-sister com o mundo exterior. Hoje, Maxiane será a eliminada.
Abaixo, confira o guia completo de onde e como assistir à entrevista de hoje, por volta das 00h.
Onde assistir o bate-papo BBB hoje?
O Bate-Papo BBB é exibido ao vivo no Globoplay e é exibido gratuitamente, basta ter um cadastro no portal. Para assistir pela plataforma de streaming, é só ir na seção “Agora na TV” e clicar sobre a aba “Bate-Papo BBB”. O player ficará disponível na tela.
O Bate-Papo BBB não tem hora certa para o início. A entrevista vai ao ar sempre depois do fim do programa na Globo, depois das 00h. Não costuma demorar muito para que o papo comece, então é bom ficar ligado nas plataformas logo após a eliminação ao vivo.
Quem não conseguir assistir a entrevista ao vivo, o vídeo com o papo completo fica disponível no site no Gshow. O portal também costuma publicar trechos dos melhores momentos da conversa com o eliminado.
O horário de início depende da dinâmica da edição de terça-feira. Geralmente, a entrevista começa logo após o encerramento do programa ao vivo na Globo, por volta das 00h15.
Como não há um horário fixo, a recomendação é ficar logado no Globoplay assim que o apresentador anunciar o eliminado da semana.
|Dia da Semana
|Horário Aproximado
|Destaque
|Segunda a Sábado
|22h25
|Após a novela Três Graças
|Domingo
|23h10
|Após o Fantástico
|Terça (Eliminação)
|22h25
|Resultados e CAT BBB com Rafael Portugal