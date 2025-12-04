Cotados BBB 26: veja 10 possíveis famosos e ex-BBBs

A estreia do BBB 26 está prevista para o dia 12 de janeiro de 2026, e enquanto o programa esconde a lista oficial de participantes, o público faz suas apostas na internet. Entre nomes que estão em alta na mídia e nas suspeitas dos fãs nas redes, selecionamos uma lista de cotados que podem aparecer no reality show.

Quem são os cotados para o BBB 26?

Pedro Neschling é um dos atores cotados, conhecido por seu trabalho na TV, teatro e cinema. Outra presença forte seria a cantora Priscilla, que cresceu diante das câmeras e já acumula uma carreira musical consolidada. Também aparece na lista o ator Lucas Leto, talento em ascensão em produções recentes. Na ala das veteranas da dramaturgia, Danielle Winits surge como possível novidade, o que tem animado quem gosta de ver celebridades de alto impacto encarando o confinamento.

O time de famosos ainda poderia contar com Mariana Goldfarb, modelo, influenciadora e ex-mulher de Cauã Reymond, além do ator Thiago Martins, figura já familiar para o público.

Já entre os veteranos do reality, a ex-BBB Sarah Andrade, do BBB 21, aparece entre os comentados, assim como Gui Napolitano, do BBB 20, e Jonas Sulzbach, que fez sucesso no BBB 12. Completando os dez nomes especulados, Isabelle Nogueira, destaque do BBB 22, segue sendo apontada como possível participante, especialmente após seguir em alta nas redes sociais e na mídia desde sua temporada.

A lista oficial só deve ser divulgada no dia de estreia do programa.

Como vai ser o BBB 26?