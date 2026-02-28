Quem está exilado no BBB 26: Breno é o exilado após ser rejeitado

Breno foi definido como o Exilado da semana no BBB 26 e terá poder direto na formação do Paredão deste domingo, 1 de março. Caberá a ele indicar um participante à berlinda no Paredão triplo, que, desta vez, será falso.

Como funciona o exilado do BBB 26

A dinâmica, batizada de O Exilado, estreia nesta sexta-feira (27) e promete alterar os rumos do jogo. A proposta começa com a divisão dos brothers em dois grupos. Quem sobrar na atividade será automaticamente enviado ao exílio, consequência direta do desempenho na dinâmica.

O participante escolhido deixa o convívio interno da casa e passa a viver do lado de fora. O isolamento, porém, está longe de ser apenas uma punição. No sábado (28), após a Prova do Anjo, o exilado ganhará um poder estratégico durante o programa ao vivo: poderá emparedar alguém.

A pessoa indicada assumirá o lugar do exilado no lado de fora da casa, enquanto Breno retorna ao convívio interno. Na prática, o isolamento vira ferramenta de jogo e pode provocar um efeito dominó nas alianças.

Com isso, a formação contará com um imunizado pelo Anjo, um indicado pelo Líder, um indicado pelo Exilado Breno e o mais votado pelos participantes. O indicado pelo Líder ainda terá direito ao contragolpe. Três disputam a prova Bate e Volta, e um se salva.

O diferencial da semana é que o eliminado de terça-feira (3) não deixará o programa. O participante menos votado pelo público será encaminhado a um quarto secreto, onde poderá acompanhar parte da movimentação da casa antes de retornar ao jogo.

A função de Exilado coloca Breno no centro das estratégias da semana. A indicação pode atingir um adversário direto, testar a força de um grupo ou até expor alianças que vinham sendo construídas nos bastidores.

Com o Paredão Falso em jogo, a escolha ganha ainda mais peso.

A formação do Paredão funciona assim:

Um participante imunizado pelo Anjo;

Um indicado pelo Líder;

Um indicado pelo Exilado;

O mais votado pela casa;

Contragolpe do indicado pelo Líder;

Três disputam a prova Bate e Volta, e um se salva.

A nova dinâmica já havia sido parcialmente antecipada ao público. Alberto Cowboy conquistou uma informação estratégica ao participar do Ganha-Ganha. Ele optou por receber R$ 10 mil e a dica sobre a semana, abrindo mão de dobrar o valor.

O recado indicava que o último colocado na atividade sofreria consequências relevantes no jogo, mas os detalhes não foram revelados. Agora, com a confirmação da dinâmica, o impacto fica claro: o pior desempenho pode levar diretamente ao exílio.