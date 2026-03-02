Enquete UOL BBB 26: quem sai no paredão falso

Jordana, Breno e Cowboy Marciele estão no paredão e eles precisam do público. O resultado oficial só será anunciado na noite de terça, dia 3 de março, mas a parcial da enquete UOL já mostra quem deve ir para o quarto secreto. Esse já pode ser considerado um dos paredões mais esperados da temporada.
Enquete UOL parcial quem sai
Cowboy aparece como o favorito para sair no paredão falsodo BBB 26 até o momento. De acordo com a parcial mais recente, o veterano soma 59,36% dos votos, índice superior ao das concorrentes. Se o cenário se mantiver até o fechamento da votação, ele deve ir para o quarto secreto.
Veja as porcentagens atualizadas:
1 – Alberto Cowboy: 59,36%
2 – Breno: 36,28%
3 – Jordana: 4,36%
Como votar no Gshow
O público tem o poder de decidir quem sai do Big Brother Brasil. Para participar, veja o passo a passo.
Passo 1: acesse o site oficial do gshow. Entre no endereço gshow.globo.com pelo celular, computador ou tablet. Para garantir que seu voto seja válido, evite links de terceiros e vá sempre pelo site oficial.
Passo 2: encontre a página da votação da Casa de Vidro Na página inicial do gshow, procure pelo destaque da Casa de Vidro ou acesse a área dedicada ao BBB. Normalmente, a chamada da votação aparece em destaque logo no topo do site.
Passo 3: faça login com sua Conta Globo. Para votar, é obrigatório estar logado. Você pode usar um e-mail cadastrado ou entrar com uma conta vinculada ao Google ou Facebook. Se ainda não tiver cadastro, o processo é rápido e gratuito.
Passo 4: escolha o participante que quer eliminar. Na tela de votação, todos os candidatos disponíveis aparecem com foto e nome.
Passo 5: confirme o voto. Após selecionar o candidato, confirme sua escolha. Em alguns casos, o gshow pode solicitar uma validação de segurança antes de concluir o voto.
Pronto. Seu voto foi computado. É apenas um voto por CPF, mas também é possível votar com a torcida, e aí é a vontade – mas esse voto tem um peso menor.