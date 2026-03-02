Gshow votação BBB 26: votar para no paredão falso

O paredão falso foi formado neste domingo, 1 de março. A votação segue aberta e para participar é preciso saber como votar no BBB 26 para eliminar no Gshow, portal oficial onde os votos são contabilizados. Cowboy, Jordana e Breno estão na falsa berlinda.

Como votar no site do Gshow

A votação BBB 26 do Gshow é a única enquete oficial do programa, então para eliminar o participante no paredão falso é necessário que seus votos sejam depositados lá. Qualquer outra enquete ou parcial não interfere no resultado do reality show.

Além disso, o Gshow não mostra como anda a votação em tempo real, o programa só revela os números computados na berlinda – e a porcentagem de cada emparedado – depois que a votação é encerrada na terça, dia 3.

A votação promete ser acirrada!

Apenas a votação oficial do BBB 26 conta, então é preciso concentrar os seus esforços no Gshow. Para isso, há duas opções, o site e o aplicativo. Para ambos, será necessário ter uma conta se quiser que seu voto seja contabilizado pelo sistema do reality show.

Para quem for votar pelo site, o primeiro passo é acessar o endereço https://gshow.globo.com/ e ir em “entrar”, na lateral superior direita. Depois clique em “cadastre-se” e informe nome completo, e-mail e data de nascimento. Você vai criar uma senha de 8 a 5 dígitos e então selecionará as caixinhas “sou humano” e “li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade”.

Em seguida, após o cadastro clique em “BBB” na lateral superior esquerda do site. Clique na votação BBB 26, a enquete será a primeira opção nesta aba, em seguida uma nova página será aberta.

Confira os nomes e fotos dos emparedados, e escolha em quem vai votar. Agora é só clicar no nome de um deles, confira que selecionou a pessoa certa e por último clique na caixinha da verificação de robôs.

O voto é único, um CPF por vez.

O resultado do paredão da temporada será na terça-feira, dia 3 de março. De acordo com o cronograma oficial da TV Globo, o programa de eliminação deve começar às 22h20.

Regras do paredão falso

O resultado será anunciado para a casa e para o público no final do programa ao vivo desta terça, como de costume. O falso eliminado se despedirá dos colegas e ao invés de ir para o estúdio conversar com o apresentador Tadeu Schmidt, ele será conduzido até o quarto secreto, onde controlará a casa por meio de televisores.

Ainda não se sabe se ele retornará com alguma vantagem, como imunidade, ou quanto tempo a berlinda falsa irá durar.