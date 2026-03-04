Confira que horas Breno volta do quarto secreto hoje

O público perguntou que horas o Breno volta para o BBB 26 e Tadeu Schimidt avisou que o brother retornará o mais breve possível. Nessa quarta-feira, 4 de março, depois de menos de 24 horas no quarto secreto, o modelo deve estar de volta ao confinamento e promete mais uma cena icônica.

Horário que Breno volta para o jogo

Nesta quarta-feira, 4 de março, Breno sairá do isolamento do Quarto Secreto, e a previsão é que o retorno será durante o programa ao vivo, por volta das 22h30 (horário de Brasília). Tadeu Schimidt confirmou que a volta será hoje, mas não detalhou se o brother voltará fantasiado como aconteceu com Carla Diaz e Arthur.

Breno foi parar no Quarto Secreto após enfrentar um paredão falso contra Alberto Cowboy e Jordana. Ao ser anunciado como o “eliminado”, o rapaz deixou os aliados em choque e os adversários em uma euforia que pode custar caro.

Dentro do quarto secreto, o modelo ganhou o direito de escolher um “hóspede” para compartilhar o isolamento e as informações privilegiadas. Sem hesitar, o mineiro escolheu o catarinense Juliano Floss.

Juliano entrou no ambiente totalmente vendado e desorientado. Ao remover a proteção dos olhos e dar de cara com Breno, a reação foi imediata: um grito de choque seguido de um choro compulsivo. “É sério? Mentira!”, questionava Juliano enquanto abraçava o biólogo, sem acreditar que o aliado não havia sido eliminado de verdade.

“O Paredão Falso era o meu! Pediram para eu escolher alguém para vir para cá, e eu escolhi tu”, explicou Breno, visivelmente emocionado com a recepção do amigo. O reencontro selou uma aliança que promete ser o novo eixo central da casa.

