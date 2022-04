Arthur no quarto secreto BBB 22: o que o brother já fez por lá

Arthur Aguiar no quarto secreto do BBB 22 já utilizou alguns dos comandos disponíveis e ouviu conversas dos confinados. Ele retorna para a casa na quinta-feira, 7 de abril, por volta do meio dia, mas até lá ainda tem mais alguns cards para movimentar a rotina dos brothers.

Quais cards Arthur Aguiar no quarto secreto já utilizou

No quarto secreto do BBB 22 desde a noite de terça-feira, 5, Arthur Aguiar já utilizou três comandos até agora. Logo que entrou no quarto secreto, na noite de terça-feira, o ator decidiu liberar o cooler com bebidas alcoólicas para os confinados. A ideia era de fazer com que os brothers bebessem e comemorassem a sua eliminação, e para que ele pudesse ouvir conversas que citavam o seu nome.

Com o áudio liberado, Arthur ouviu uma papo entre Natália e Eliezer no quarto Lollipop, em que os dois falavam sobre ele. “A gente pensava que ele era muito forte. Quando isso foi citado várias vezes entre a gente, tínhamos medo de puxar o Arthur e sair”, disse a mineira. A sister ainda afirmou que acreditava que o ator seria o campeão do BBB.

Por volta das 2h da manhã, o famoso resolveu usar mais um recurso. Ele foi avisado de que os brothers estavam falando sobre ele e acionou o segundo card, trancando os colegas dentro da casa. Lina especulava que o paredão poderia ser falso, mas Jessi disse que não daria tempo da dinâmica se realizada, pois o programa já está na reta final.

Mais tarde, enquanto Natália tomava banho, Arthur brincou com o público: “vocês querem que eu corte a água, né? Ela tá se lavando. Mas eles não tão falando de mim, não vou gastar à toa. Quero cortar quando eles falarem de mim. Se eles falarem agora, eu corto”.

Pouco tempo depois, o painel da sala de controle avisou o ator que novamente ele era assunto na casa e o carioca resolveu acionar o card. Pedro Scooby percebeu que a casa estava sem água e decidiu tomar banho na piscina. Já Douglas Silva, que escovava os dentes, precisou enxaguar a boca com água mineral da garrafa.

Enquanto ouvia as conversas dos aliados, Arthur se mostrou decepcionado com Scooby. “É, irmão, fiquei chateado com você. Você ter falado que ficou feliz mais de uma vez. Se você tivesse saído eu não ia ficar feliz. No dia com certeza, não. Em nenhum momento, mas principalmente no dia não. Falar que ficou feliz, pô? Mais de uma vez. Não foi legal, não”, reclamou.

Ele também disse que não vai deixar a fala do amigo passar batida. “Dessa vez eu não vou deixar passar, não. Quando eu voltar, vou falar. Eu vou falar o que estou sentindo”.

Quando Arthur volta do paredão falso?

Arthur volta do paredão falso na quinta-feira, 7 de abril, por volta do meio dia. Boninho, diretor do programa, anunciou que a dinâmica vai durar 36 horas.

O famoso ainda tem mais recursos para utilizar até deixar o quarto secreto e retornar para o jogo. Ele ainda pode colocar todos na xepa, trancar os brothers para fora da casa e despertar a casa em qualquer horário. Depois de utilizar todos os cards, será liberado um recurso especial chamado ‘flashback’, em que Arthur poderá assistir o momento da sua falsa eliminação.

Além do paredão falso, o marido de Maíra Cardi já esteve em outras quatro berlindas e escapou de todas. Na última terça, ele recebeu 80,2% dos votos favoráveis do público e deixou os adversários Gustavo, Eliezer e Linn da Quebrada para trás.

O programa ao vivo desta quarta-feira irá mostrar os melhores momentos de Arthur no quarto secreto, além da festa de hoje, a partir das 22h35, horário de Brasília.

